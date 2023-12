Foto: Paeria de Lleida

Amb l'arribada de 2024, el dia 1 de gener entraran en vigor les noves ordenances fiscals , que incorporen canvis en el funcionament del servei d’aparcament regulat en zona blava, que gestiona l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) i que estrenarà nova estructura tarifària.

Així, la tarifa passa a ser lineal, amb un mateix preu per hora, independentment del temps d’estacionament. Serà d’1,25 euros per hora a les zones blaves normals; d’1,95 per les d’alta rotació; i de 60 cèntims per les de baixa rotació. Fins ara, la primera hora tenia un preu diferent i més baix que la segona i que l'última mitja hora, que eren progressivament més cares.

També s’incorporen a les tarifes les etiquetes ambientals, amb la possibilitat de fixar preus diferents segons la que tingui cada vehicle. De moment, només tindran un preu diferent els vehicles amb etiqueta ZERO, els 100% elèctrics, que pagaran un preu més baix a la zona blava normal, d’1,05 euros l’hora.

No obstant això, els vehicles elèctrics inscrits al registre de residents de zona blava (cal estar empadronat a Lleida) gaudiran d’una bonificació del 50% en la tarifa.

Les noves ordenances també incorporen canvis en les anul·lacions de denúncies. A partir de la setmana vinent, s’amplia d’una a dues hores el temps disponible per anul·lar les denúncies. El cost d’aquesta anul·lació variarà segons el temps transcorregut des de la finalització de la validesa del tiquet. Si s’anul·la en un màxim d’una hora després del final del tiquet d’aparcament, el preu serà de 6 euros, mentre que el cost passarà a ser de 18 euros si ha passat més d’una hora des de la seva finalització.