Un agent de la Guàrdia Urbana. Foto: Paeria de Lleida

La Paeria de Lleida fa una valoració molt positiva del dispositiu especial que es va posar en marxa per la Nit de Cap d’Any. Així, 400 persones van utilitzar el transport públic gratuït nocturn, no hi ha hagut cap intervenció per violència de gènere ni tampoc cap atenció psicològica per aquest motiu i es van fer tres intervencions per consum excessiu d'alcohol facilitant la tornada al domicili amb seguretat. Per la seva banda, la Guàrdia Urbana va fer 3 detencions i 2 denúncies en controls d’alcoholèmia i drogues.

Coincidint amb l’última nit de l’any, la Paeria i Autobusos de Lleida van ampliar i reforçar el transport urbà en les línies L5, L6 i L7 que van tenir servei nocturn gratuït. A més, les 2 línies que arriben a l’hospital universitari Arnau de Vilanova (L5 i L6) van allargar el seu recorregut per arribar fins a la parròquia de la Mare de Déu de Montserrat i així facilitar i garantir una mobilitat segura. En aquest sentit, 150 persones van utilitzar l’L5; 165 a l’L6, i 81 a l’L7.

Pel que fa a l’àmbit de prevenció de violències de gènere i LGTBIfòbiques el dispositiu incloïa un increment de patrulles de la Guàrdia Urbana, més il·luminació en itineraris identificats i tres punts lila itinerants.

L’operatiu de coordinació dels equips itinerants d’Atenció Lila/Rainbow ha estat ubicat a la comissaria de la Guàrdia Urbana, on també hi havia una psicòloga tota la nit de Cap d’Any per si calia oferir atenció especialitzada a les dones que s’hi desplacessin per presentar denúncia i/o demanar ajuda davant de situacions de violències masclistes que haguessin pogut donar-se en l’àmbit familiar, festes particulars o altres. Tot aquest dispositiu va comptar amb la col·laboració dels agents d’oci nocturn adherits a la Plataforma NitsQ. És la primera vegada que Lleida ha tingut aquests punts lila itinerants que han estat formats per 10 agents atenció lila/raimbow i 7 agents de suport als autobusos.

El resum en aquest àmbit és el següent:

Cap intervenció del servei d'atenció psicològica de la Guàrdia Urbana

Cap intervenció per violència de gènere per part de la Guàrdia Urbana fins a les 8 del matí

Cap intervenció per violència masclista als autobusos. Només intervencions dissuasives, davant d'una sospita d'assetjament i per situació d'embriaguesa de persones passatgeres

3 intervencions per consum excessiu d'alcohol, facilitant la tornada al domicili amb seguretat

Una altra de les mesures importants ha estat l’increment de patrulles de la Guàrdia Urbana per tal que hi hagués més vigilància policial. En concret, la Guàrdia Urbana ha destinat 15 patrulles la nit de Cap d'Any, gairebé el doble d'un cap de setmana normal.

A més de les seves tasques habituals com en qualsevol altra nit, com a fets rellevants cal destacar que per part de la Guàrdia Urbana es van fer tres detencions (dos per furts i una per atemptat a l’autoritat (lleu) i dues denúncies en controls d’alcoholèmia i drogues.

En matèria de trànsit es van fer talls alternatius de la circulació de vehicles per la carretera d’Osca i referent al servei de bus urbà, els agents uniformats i de paisà han anant contactant durant tota la nit i regularment amb els conductors.