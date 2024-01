La presentació de les jornades. Foto: Paeria de Lleida

Lleida es convertirà del 22 al 26 de gener en la capital del talent jove amb la celebració del Tour del Talent. El paer en cap, Fèlix Larrosa, acompanyat del regidor de Joventut, Educació i Ocupació, Xavi Blanco, han participat en la presentació que la Fundació Princesa de Girona va dur a terme.

Aquest esdeveniment, que enguany arrenca a Lleida, posa el focus en els centennials i les seves principals preocupacions. La programació girarà al voltant de cinc grans eixos de contingut: l'ocupabilitat i l'emprenedoria; la salut física; la salut emocional; el propòsit i l’impacte social, i la sostenibilitat.

Larrosa ha presentat, amb el director de la Fundació Princesa de Girona, Salvador Tasqué, i el director del Tour del Talent, Jordi Estruga, la programació que es desplegarà la setmana que ve, amb més de 50 activitats orientades a millorar l'ocupabilitat dels joves. Les activitats se celebraran a diferents espais de la ciutat.

Larrosa ha apuntat que a Lleida hi ha uns 17.000 joves d’entre 10 i 19 anys i uns 17.500 que tenen entre 20 i 29 anys, d’una població de prop de 148.000 habitants, i que aquest col·lectiu és una de les prioritats. De fet, ha explicat que el nou govern municipal ha alineat Joventut, Educació i Ocupació en una mateixa Regidoria perquè és un dels grans reptes, preparar els i les joves perquè puguin trobar un projecte professional i afrontar un millor futur. L’alcalde s’ha referit a l’espai on s’ha fet la presentació, la Llotja, concebut com a espai de trobada, diàleg, transferència de coneixement, de gaudi i promoció del talent i que el tour s’entén en les mateixes dimensions de diàleg, talent, coneixement i de promoció i divulgació de valors.

Un altre aspecte que ha destacat l’alcalde, en el qual incideix la iniciativa, és el benestar emocional. Com ha comentat, la pandèmia ha afectat tothom, especialment la gent jove, que necessita que les administracions donin suport i treballin per al seu benestar emocional. Per això, ha conclòs que els alcaldes que s’han implicat en el tour ho han fet “perquè és una causa justa i hem d’estar-hi presents”.