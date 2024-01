Lleida / Wikipedia Commons

Lleida celebra un any més una de les seves tradicions més arrelades, la Festivitat de Sant Antoni Abat. Amb motiu d’aquesta efemèride i de la tradicional desfilada de carrosses, el proper dissabte, 20 de gener, entre les 10 i les 13.30 hores es produiran restriccions de trànsit en diversos carrers de la ciutat.

El recorregut de les carrosses, carros i cavalleries s’iniciarà a la carretera N-230- Cooperativa Agrícola Pràctica i després seguiran per Alcalde Porqueres, Corts Catalanes, Príncep de Viana, Sant Ruf, Anselm Clavé, Rambla de Ferran, Francesc Macià, Av. Blondel, Av. Catalunya, Rambla d’Aragó i Av. Balmes- Creu dels Tres Tombs on finalitzarà.

La comitiva de carrosses es formarà a l’interior del recinte de la cooperativa. Un cop formada, iniciarà una marxa lenta per l’itinerari descrit fins arribar a l’avinguda Blondel, on s’aturarà i esperarà la sortida de la celebració religiosa que tindrà lloc a l’església de la Sang.

Un cop finalitzada la benedicció, la rua tornarà a iniciar el recorregut amb marxa lenta fins a la Creu dels Tres Tombs, on es faran les tres voltes al monument. Seguidament, el recorregut es donarà per finalitzat i tots els participants retornaran al seu lloc d’origen.

ELS TALLS DE TRÀNSIT PREVISTOS SÓN ELS SEGÜENTS:

Es donarà preferència de pas a la comitiva de carrosses en tot el trajecte planificat. Això comportarà talls de trànsit breus i puntuals en els diversos punts de l’itinerari, que es restabliran tan bon punt passi la desfilada.

Es tallarà el trànsit a l’avinguda Blondel des de les 10 h fins a la finalització de les benediccions.

Al voltant de les 12 hores es tallarà el trànsit a la plaça d’Espanya i a la plaça Ricard Vinyes i, per tant, quedaran afectades l’avinguda Catalunya, Rambla d’Aragó i l’avinguda Balmes, tot i que es permetrà el trànsit transversal en aquests carrers. Igualment quedarà afectat el carrer Vallcalent -tram entre el carrer Bisbe Martín Ruano i l’avinguda Balmes-, per garantir l’arribada, la realització dels tres tombs i la sortida de tota la comitiva des del carrer Balmes.

La previsió per normalitzar el trànsit als darrers carrers afectats serà al voltant de les 13.30 hores.

RECOMANACIONS ALS CONDUCTORS

No es podrà circular amb vehicle particular per l’eix central de la ciutat, format per l’avinguda Balmes, Rambla d’Aragó i avinguda Catalunya entre les 12 h i les 13.30 hores. Una bona alternativa per realitzar el trajecte entre la Zona Alta i el centre de la ciutat en aquesta franja horària és circular pel passeig de Ronda, avinguda Príncep de Viana i el carrer Anselm Claver.

L’accés a les Clíniques Montserrat i Perpetuo Socorro es podrà realitzar des de l’avinguda Pius XII direcció carrer Ramón i Cajal, per sortir a la Rambla d’Aragó. La parada de taxis de l’avinguda Blondel -estació autobusos- no es veurà afectada.

Els autobusos de les línies que circulen per l’itinerari de la desfilada no es desviaran, excepte els que circulen per l’avinguda Catalunya, Rambla d’Aragó i Balmes entre les 12.00 i les 13.30 hores.

Es recomana atendre les indicacions dels agents de la Guàrdia Urbana de Lleida en els punts dels desviaments.