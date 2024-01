La roda de premsa del passat 22 de gener. Foto: Paeria de Lleida

El paer en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, acompanyat del tinent d’alcalde, Carlos Enjuanes, i de la tinenta d’alcalde, Cristina Morón, ha parlat sobre les mobilitzacions del passat cap de setmana al barri de Cappont, entre partidaris i contraris a l’oratori de l’Avinguda Alacant. Larrosa, que ha mostrat el seu “absolut respecte al dret de manifestar-se de la ciutadania en tots dos sentits” ha subratllat que el paper del govern municipal serà el de “fer complir i garantir la normativa, aprovada per la Paeria, al febrer del 2023, i basar tota acció en la paraula respecte”.

Per la seva banda Enjuanes, ha recordat que l’oratori és un equipament religiós amb un aforament permès inferior a 200 persones. També ha donat detall de tot el procés viscut des del moment en què la comunitat musulmana es va plantejar comprar el local de l’Avinguda Alacant, passant per l’informe de viabilitat que certifica el departament de llicències de La Paeria, i les diferents reunions que s’han realitzat entre l’associació de veïns i veïnes, la comunitat Ibn Hazm, la comunitat de propietaris on hi ha el local en qüestió, altres 8 comunitats de propietaris del barri, l’associació de comerciants i altres entitats i col·lectius de Cappont.

L’alcalde ha afirmat que s’està treballant en “la construcció d’una ciutat d’acollida que ha de ser model de convivència” i ha recordat que al llarg dels anys s’han obert altres centres confessionals que “realitzen la seva activitat amb total normalitat i en compliment de la normativa vigent”. A més, l’alcalde ha fet un reconeixement explícit a l’associació de veïns de Cappont que ha reconegut com a “interlocutora vàlida en aquesta situació”.

L’alcalde ha dit que el govern de La Paeria “aposta per un model de centres de culte basat en la dispersió i la proximitat” i ha remarcat que en aquests moments, la tinença d’alcaldia de Civisme “avança en la redacció del Pacte per a la Convivència que ha de ser capaç de donar respostes i eines per afrontar i gestionar aquesta tipologia de situacions que en un moment determinat poden tensar la societat”.

La comunitat musulmana va adquirir aquest local de l’Avinguda Alacant, que permet un aforament màxim de 200 persones i actualment té un informe de viabilitat com a centre de culte emès pels serveis tècnics de l’Ajuntament. Aquest informe implica que aquest espai compleix la normativa de centres de culte de Lleida. Un cop es realitzin les obres d’adequació també necessitaran presentar la comunicació d’inici de l’activitat per poder-hi realitzar el res.

La Paeria assegura que continua "oberta a mantenir la comunicació amb entitats de comerciants i veïns o altres agents del barri".