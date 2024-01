Camions de la neteja. Foto: Paeria de Lleida

Un cop acabada una obra de renovació del parc infantil i millora del drenatge de la plaça del Clot de les Granotes, el paer en cap de Lleida, Fèlix Larrosa, va visitar l’espai i va voler deixar clar que "la cura pel dia a dia de la ciutat i el seu manteniment és una prioritat pel govern municipal".

Larrosa va dir que, en l’àmbit de l’obra civil, es destinen 540.000 euros a aquest contracte de millora de paviments i voreres i que també inclou actuacions en parcs infantils com el del Clot, on s’ha fet també una aposta pels elements de jocs inclusius, ha dit l’alcalde. A més a més, altres serveis, com l’enllumenat o la jardineria, també incorporen altres partides de manteniment.

“Al marge de grans projectes, el govern té una especial obsessió pel dia a dia de la neteja, la gestió dels residus, el manteniment de l'espai públic i els parcs i jardins”, ha assenyalat Larrosa, que ha estat acompanyat en la visita per la tinenta d'alcalde i regidora de barri, Carme Valls, així com per tècnics municipals i representants veïnals.

L’alcalde ha animat també la ciutadania a fer ús de l’aplicació per tal de fer arribar als diferents serveis municipals els avisos d’incidències i altres comentaris i suggeriments, ja que permet canalitzar la seva resolució. Durant l’any 2023, es van rebre 8.913 incidències mitjançant aquesta eina i un 74% van quedar resoltes.