Les protestes que estan duent a terme els agricultors francesos estan deixant empremta a Lleida. Cadascun dels camions léridencs que es queden atrapats a les carreteres franceses a causa dels bloquejos imposats pels agricultors francesos està patint pèrdues diàries d' entre 700 i 800 euros.

Aquells que fan més volta per eludir les barricades acaben patint un augment significatiu en els seus costos. Això és perquè les rutes són més extenses, els lliuraments es tornen més lents i les empreses han d'assumir els costos tant del combustible per als vehicles com dels propis conductors dels camions.



La situació actual és summament complicada tant des del punt de vista econòmic com personal, ja que molts professionals es troben al límit després d'enfrontar dies que descriuen com un “veritable segrest” a les carreteres franceses. Aquestes vies són crucials per a les exportacions per carretera a Europa, convertint el sector en ostatge de les protestes.

Les empreses assenyalen la passivitat per part de les autoritats franceses, una situació que es repeteix al llarg de dècades. Argumenten que són el blanc de la ira dels agricultors francesos, que utilitzen el transport, especialment l'agroalimentari, per destacar-ne els problemes.

Govern i sector van fer ahir una crida al respecte per al trànsit de mercaderies, encara que amb poc èxit.

REUNIÓ A FONDARELLA

Fondarella serà novament l?escenari avui d?una reunió d?agricultors i ramaders de Lleida, amb l?objectiu de concretar les mobilitzacions anunciades diumenge, impulsades per la frustració davant la crisi del sector.

La indignació ha arrestat a l'àmbit rural europeu a causa de problemes compartits, com l'augment dels costos de producció que no es reflecteixen en els preus pagats als agricultors pels seus productes. Se suma a això la frustració per normatives mediambientals que prohibeixen l'ús de certes substàncies actives contra plagues sense oferir alternatives viables, cosa que complica cada cop més l'activitat agrícola, segons les seves denúncies.

A més, expressen el seu descontentament per la càrrega burocràtica que consideren inassumible, especialment per a les explotacions familiars. En principi, les primeres accions de protesta es podrien dur a terme els dies 5 o 6 de febrer a Lleida.