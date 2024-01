Operaris municipals durant els treballs de poda. Foto: Paeria de Lleida

La campanya de poda dels arbres de Lleida, que va començar el novembre del 2023, ja està "bastant avançada", fins al punt que la Paeria té la previsió d'acabar els treballs el proper mes de març. En conjunt, s'actuarà sobre uns 6.700 exemplars als diferents barris de la ciutat.

L'actuació va a càrrec de l'empresa adjudicatària del contracte de manteniment i conservació de la jardineria urbana de Lleida, Eulen-Biosca, que destina tres equips de treball, amb dues plataformes elevadores i quatre operaris cadascun repartits pels diferents carrers de la ciutat.

Durant els treballs, hi ha una primera fase de revisió de l'arbratge per detectar possibles problemes fisiològics o estructurals que puguin indicar un risc de caiguda o altres problemàtiques. A continuació, es duu a terme la poda, reduint aquestes possibles afectacions en el cas que hi siguin presents, però també valorant altres aspectes com la necessitat d'evitar molèsties al pas dels vianants, les façanes, el trànsit motoritzat i les interferències amb enllumenat públic.

Per acabar, quan durant la revisió dels arbres es detecta que un exemplar presenta un estat decadent es valora si pot suposar un risc per a la ciutadania. Si es considera necessari, es procedeix a la tala.

A l'inici de la campanya els treballs es van centrar a Sucs i Raimat, i als barris de Pardinyes, Vila Montcada, Balàfia, Camp d'Esports, Universitat, Mariola i Ciutat Jardí. Durant el període de vacances de Nadal es va aprofitar per fer la major part de les zones arbrades de les escoles.

Aquest mes de gener els treballs han continuat a Ciutat Jardí, Joc de la Bola, Universitat, Pardinyes i Balàfia i continuant pel Centre Històric, Rambla Ferran-Estació, Cappont, La Bordeta i Magraners. Paral·lelament, un altre equip de treball de l'empresa ILERSIS, està fent les tasques de poda en zones com el polígon Neoparc, les places Jesús Montcada i Pablo Iglesias i els Jardins de Zoe Rosinach al barri de Cappont.