Lleida presenta l'ambiciós projecte de la zona verda de l'avinguda del Doctor Fleming

Una imatge de l´avinguda. Foto: Google Maps

La primera tinenta d'alcalde i regidora de Sostenibilitat, Begoña Iglesias, ha presentat el projecte de renaturalització de l'avinguda de Doctor Fleming. Aquest projecte permetrà crear una àmplia zona verda de 16 metres d'amplada al tram entre el Passeig de Ronda i el carrer Alcalde Pujol.

L'obra, que començarà a l'octubre, s'enfocarà al costat més proper al Camp d'Esports, entre la vorera dels números parells i la calçada central, abastant una superfície de 4.480 metres quadrats. Aquest espai es transformarà en un node de biodiversitat urbana i refugi climàtic.

“Volem ciutats més verdes, permeables, resilients davant del canvi climàtic i més còmodes per a la ciutadania. Les ciutats modernes ja no són les que tenen grans gratacels i molt asfalt, sinó les que estan adaptades al canvi climàtic”, va destacar Iglesias.

Aquesta intervenció a Fleming és similar a la que començarà al setembre al carrer Riu Ebre de Cappont i complementa altres iniciatives de renaturalització realitzades al Turó de la Seu Vella, Gardeny i les Balsas, entre altres llocs, ha assenyalat la regidora. “L'anàlisi que hem fet mostra que en aquestes zones, que funcionaran com a refugis climàtics, la temperatura pot baixar fins a deu graus. Per tant, és crucial avançar amb aquest ombreig i reduir l'asfalt a la ciutat”, va afegir.

Les obres a Fleming inclouen la retirada del paviment per millorar la permeabilitat i la qualitat del sòl mitjançant l'aportació de noves terres, reduint així l'efecte d'illa de calor a la zona urbana. Això permetrà augmentar la vegetació i la biodiversitat, a més de crear zones de passeig i estada per als veïns, amb paviment de sauló, bancs i cadires.

Es preveu la plantació de 81 arbres i 7.371 plantes herbàcies, enfiladisses, arbustives i subarbustives d'espècies adaptades al clima de Lleida. El carril bici serà desplaçat i quedarà entre la calçada central i la nova zona renaturalitzada, eliminant part dels aparcaments. A més, s'ampliarà la xarxa de reg i s'aprofitaran les aigües pluvials per recarregar-ne els nivells freàtics.

El projecte també ha considerat els moviments de vianants en aquesta zona, tant pels accessos al Camp d'Esports com pel mercat ambulant setmanal, dissenyant espais de pas marcats per nous parterres, així com zones d'ombra i descans. Aquest carrer, juntament amb Riu Ebre, formarà part de la senda urbana verda que creuarà la ciutat des de la Bordeta fins a les Basses, complementant la ja existent entre la Mitja i Gardeny pel Parc de la Canalització del riu Segre.

Les obres estan en procés de licitació, amb la previsió d'iniciar-se a l'octubre i durar 8 mesos. El pressupost d'execució per contracte és de 738.481,88 euros.