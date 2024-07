Lleida vol que els veïns que tinguin pisos buits els cedeixin per a lloguer social

Un bloc de pisos a Lleida. Foto: Europa Press / Canva Pro

L´Empresa Municipal d´Agenda Urbana (EMAU) de Lleida inicia una campanya per promoure la cessió d´habitatges de particulars a la Xarxa de Mediació per al lloguer social.

Sota l'eslògan Tens un pis buit? Dona-li vida, s'adreça als propietaris i propietàries d'habitatges de la ciutat, amb la finalitat d'informar-los sobre els avantatges del que suposa cedir un habitatge a aquesta xarxa, ha explicat recentment la primera tinenta d'alcalde i presidenta de l'EMAU, Begoña Iglesias .

L'EMAU actua com a intermediària entre les persones físiques o jurídiques propietàries que tenen un pis buit i els llogaters, els donen confiança i vetllen pel cobrament i bon ús dels habitatges, negocien rendes per sota del preu de mercat i busquen el lloguer més adequat per a cada família que sol·licita l'habitatge, ha explicat la regidora.

L'objectiu és ampliar la borsa de pisos de lloguer disponibles a preu assequible per facilitar l'accés a l'habitatge de la ciutadania i disminuir la quantitat de pisos buits a la ciutat. La campanya es difondrà en premsa, ràdio i televisió, a banda de les xarxes socials municipals”, afegeix Iglesias.

Segons expliquen des de la Paeria, actualment la borsa de mediació la formen 178 habitatges amb contractes vigents, i no hi ha cap pis disponible. El gerent de l'EMAU, Samuel de la Fuente, ha destacat que les rendes es fixen en funció dels indicadors de referència de la Generalitat i sempre estan per sota dels preus de mercat. Inclouen la comunitat, l'IBI i el rebut de les escombraries, i en tots els casos són inferiors als 550 euros al mes.

Els beneficis que obtenen els propietaris i propietàries que decideixin cedir aquestes propietats immobiliàries són:

90% de bonificació a la quota íntegra de l'Impost de Béns Immobles (IBI)

Pòlissa multirisc i avalloguer

Pòlissa de defensa jurídica en relació amb el contracte de lloguer

en relació amb el contracte de lloguer Servei de mediació durant tot el contracte

durant tot el contracte 80% de bonificació de la plusvàlua en cas d'herència.

De la mateixa manera, és obligatori que tots els habitatges tinguin la cèdula d'habitabilitat vigent i que també tinguin un certificat d'eficiència energètica.