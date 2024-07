Lleida celebrarà aquest dimecres la festa i la romeria dels Fanalets de Sant Jaume

Foto: Paeria de Lleida

La ciutat de Lleida viurà aquest dimecres, 24 de juliol, una nova edició de la romeria dels Fanalets de Sant Jaume, el moment central d’aquesta Festa Patrimonial d’Interès Nacional. El paer en cap, Fèlix Larrosa, s’ha reunit avui amb la nova junta de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes de Lleida, organitzadora de la festa, i ha fet una crida a la ciutadania perquè pengin els fanalets i participin en els actes d’aquesta tradició i festa identitària de Lleida, molt popular sobretot entre els més petits.

La romeria sortirà a partir de les 21 hores des de la Rambla de Ferran, davant de la parròquia de la Mare de Déu del Carme, i passarà pels carrers Democràcia i Carme, Plaça de la Sal, Porta Ferrissa, carrer Sant Joan, places de Sant Joan i Paeria i carrer Major, fins a arribar a la capella de Sant Jaume del Peu del Romeu, on el gegant Jaume I i la geganta Lionor faran un Ball d’honor i la Banda Municipal interpretarà la Sardana “Els Fanalets de Sant Jaume”, del mestre Víctor Mateu. Després, la romeria continuarà el seu recorregut pel carrer Major i la cloenda es farà en format de festa al voltant de la Catedral de Lleida.

A la romeria hi participen nens i nenes amb els seus fanalets i els participants del concurs de fanalets, que acompanyen la imatge i el penó del sant, seguits per les autoritats de la ciutat, el bisbe, la Junta de l’Associació de Veïns de Jaume I i de l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, les pubilles i la Banda Municipal de Música, a més dels elements de la cultura popular que formen part del seguici festiu com el Ball de Bastons, el Ball de Cavallets, els Capgrossos i els Gegants de la Ciutat.

Els actes de la festa de Sant Jaume van començar el 13 de juliol amb l’acte simbòlic de col·locació dels fanalets als Gegants de la Ciutat i culminaran el dia de Sant Jaume, 25 de juliol, amb la celebració de la missa en honor a Sant Jaume i el repic de les campanes de la Seu Vella de Lleida i del carilló de l’església de Sant Llorenç, que interpretarà la cançó “Sant Jaume ve de Galícia”. A més, fins demà dimarts, 23 de juliol, la Capella del Romeu acull l’exposició del LXXXII Concurs dels Fanalets de Sant Jaume, que aquest any ha comptat amb la participació de prop de 150 fanalets. L’acte de lliurament de Premis del Concurs tindrà lloc dimarts a la tarda a la Casa dels Gegants.

Una festa amb més de 400 anys d’història

La Romeria dels Fanalets té més de 400 anys d’història i es fa en record de la llegenda de l'espina clavada a la planta del peu de l'apòstol Jaume. La Festa i Romeria dels Fanalets de Sant Jaume de Lleida està inclosa en el Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i l’any 2022 el Govern de la Generalitat la va declarar Festa Patrimonial d’Interès Nacional.

La primera referència escrita de la celebració és de l’any 1609 a la Crònica Universal del Principat de Catalunya i va ser escrita pel cronista Jeroni Pujades. Posteriorment, en el seu manuscrit titulat Fragmento histórico de la Catedral, Iglesias y Ciudad de Lérida, el canonge i jurista Pere Joan Finestres explica com els lleidatans celebraven la festa al segle XVIII.

Pel que fa a l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes de Lleida, que s’encarrega d’organitzar els actes de la festa, va ser fundada l’any 1963 i és l’única d’aquestes característiques a Lleida. Actualment té 230 membres.