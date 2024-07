Lleida es compromet a millorar el manteniment dels seus jardins i zones verdes

Una zona verda a l'avinguda del Segre. Foto: Google Maps / Canva Pro

La comissió informativa de Gestió de Lleida ha celebrat una sessió extraordinària on s'ha informat de l'aprovació dels plecs de clàusules i l'inici de la licitació del nou contracte de manteniment, conservació i neteja de la jardineria de la ciutat.

El nou contracte, que està previst que pugui entrar en funcionament el mes d'abril del 2025, incrementa el pressupost per a aquest servei, que serà de 7,9 milions d'euros per 2 anys, prorrogable per 2 més.

La primera tinenta d'alcalde i regidora d'Agenda Urbana, Begoña Iglesias, ha destacat que “es millorarà el servei amb més personal i una millor definició de les zones, sobretot pel que fa a les noves àrees enjardinades, que no estaven incloses dins el contracte actual, que datava del 2016”.

El contracte es divideix per primera vegada en dos lots, que parteixen la ciutat per la meitat, prenent com a referència el Segre. El lot 1 correspon al marge dret, amb un pressupost de 4,3 milions i el lot 2, al marge esquerre, dotat amb els altres 3,6. La divisió en lots promou la competència entre empreses per fer un servei més eficaç, ha explicat la regidora.

A més, es preveu un altre lot per gestionar les fonts ornamentals, altres 3 lots reservats a centres especials de treball i un pel CET municipal de l'Escola de Jardineria. Els CET realitzaran la gestió de determinades àrees verdes, com ara el parc de la canalització o Sucs i Raimat, per exemple.

El nou contracte inclourà, tal com siguin rebuts, els nous projectes de renaturalització de la ciutat, que tenen unes necessitats de manteniment específiques.

A més, se seguirà treballant en les dinàmiques de reducció al màxim dels tractaments fitosanitaris, apostant per la lluita biològica i la millora del manteniment dels espais, en poder dedicar-hi més temps. També es millorarà la gestió amb eines informàtiques que facilitin la feina diària, per minimitzar les queixes ciutadanes.

Com es valorarà?

Els criteris de valoració de les ofertes tindran en compte la proposta econòmica (40 punts); les millores en la prestació del servei, com el subministrament i la plantació d'arbres i arbustos, l'assistència tècnica en informes, l'execució de treballs de millora paisatgística o en el reg, entre d'altres (20 punts); el personal adscrit (15 punts); els mitjans materials (10 punts); i la qualitat i idoneïtat tècnica del servei ofert (15 punts).