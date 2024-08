La Guàrdia Urbana de Lleida denuncia 28 motoristes per infraccions en una setmana

Un dels controls. Foto: Paeria de Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida ha denunciat en una setmana una trentena de conductors de motos i ciclomotors en el marc de la campanya intensiva que es va dur a terme entre el 22 i el 28 de juliol en coordinació amb el Servei Català de Trànsit.

Aquesta campanya coordinada d‟àmbit territorial català s‟ha centrat en el control de l'ús del casc. Així, durant aquests dies es van controlar un total de 178 motos i ciclomotors, dels quals se'n van denunciar 28.

Majoritàriament van ser per estacionaments prohibits (7), ITV caducada (6), fuites lliure, incomplert o modificat (5) i manca d'assegurança obligatòria de responsabilitat (4). En canvi, només es van denunciar dos conductors per no portar el casc.

Així ho ha informat la Paeria de la capital del Segrià, destacant que el cos va realitzar durant la setmana esmentada controls estàtics i dinàmics en torns de matí i tarda i en hores puntuals. Els estàtics es van fer a punts com l'avinguda Francesc Macià, la Rambla de Ferran, plaça Ramon Berenguer IV, plaça Ricard Viñes, plaça Europa, avinguda Rovira Roure o carrer Bisbe Ruano, entre d'altres.

Els controls dinàmics van ser realitzats per les patrulles de totes les àrees operatives durant el torn i el patrullatge habitual per la ciutat.

La Guàrdia Urbana de Lleida participa habitualment a les campanyes institucionals que organitza el Servei Català de Trànsit.