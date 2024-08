La llista de veïns i entitats que podrien rebre honors per part de Lleida

La Paeria de Lleida. Foto: Viquipèdia / Canva Pro

La Paeria de Lleida proposarà 35 distincions honorífiques aquest 2024 a persones i entitats de la ciutat en reconeixement a la seva tasca i la seva implicació amb la ciutat, així com als respectius àmbits de treball en què destaquen.

El pare cap, Fèlix Larrosa, ha signat el Decret d'Alcaldia que detalla el llistat per a l'atorgament de plaques i medalles. Amb la signatura del decret, s'inicia l'expedient per acreditar els mèrits concorreguts per atorgar les distincions corresponents, que haurà de ser aprovat definitivament al Ple municipal. En total, es proposa concedir 24 medalles i 11 plaques, en les diferents categories.

L'acte institucional de lliurament de medalles i plaques de la ciutat l'organitza anualment l'Ajuntament i se celebrarà a la tardor. De conformitat amb el Reglament especial d'honors i distincions, de què disposa la Paeria -publicat al BOP el 2022-, les persones i entitats guardonades s'inscriuran al Llibre d'Honor de Distincions i nomenaments.

Les persones i entitats proposades per rebre les medalles i les plaques d'aquest 2024 són

Medalla de la ciutat

Àngel Ros Domingo

Medalla de la Paeria al mèrit cultural o artístic:

Mossèn Jacint Casanoves Corderroure (a títol pòstum)

Margarida Troquet Taull

Divina Drudis Solé

Josep Ramon Jové

Dolors Pubill Clos

Montse Parra Albà

Fernando Gràcia Mazarico

Placa de la Paeria al mèrit cultural o artístic:

Escola de l'Esplai Verge Blanca

Fundació Sorigué

Medalla de la Paeria al mèrit educatiu o pedagògic:

Rosa Prats Novau

Francesc Blanch Castells

Placa de la Paeria al mèrit educatiu o pedagògic:

Agrupament Escolta Garbí

Els Armats de Lleida

Medalla de la Paeria al mèrit esportiu:

Daniel Horcajada Badia (a títol pòstum)

Natali Francesca Núñez

Àngela Mora Parés

Placa de la Paeria al mèrit esportiu:

Associació esportiva La Cristaleria

Força Lleida Club Esportiu

Acadèmia d'Escacs Josep Oms

Medalla de la Paeria en la solidaritat:

Josep Giralt Lladanosa

Albert Hortal Rosell

Maria Carme Tobella Barés

Ana Maria Justo Gacen

Placa de la Paeria en la solidaritat:

Banc de Sang

Banc d'Aliments

Associació Alcohòlics rehabilitats de Lleida (ARLLE)

Medalla de la Paeria al mèrit científic o investigador:

Pere Godoy Garcia

Ignasi Romagosa Clariana

Jorge Juan Olsina Kissler

Placa de la Paeria al mèrit científic o investigador:

IRBLleida - Institut de Recerca Biomèdica de Lleida



Medalla de la Paeria a la pagesia:

Antoni Chico Purroy

Joan Antoni Boldú Pelegrí

Manel Merola Serrando

Josep M. Gilart Gilart