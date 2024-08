Lleida es personarà com a part en les causes per delictes que generin alarma

Foto: Paeria de Lleida

La Paeria de Lleida ha anunciat que es personarà com a part en les causes per delictes que generin alarma a la ciutat.

“Com altres vegades, quan hi ha un problema amb un barri, el que fa el govern de la Paeria és personar-se i parlar amb l'Associació de Veïns des del minut zero, per veure com podem continuar treballant per millorar amb la seguretat del barri i de tota la ciutat de Lleida”, ha explicat la paer accidental, Carme Valls.

Pel que fa a l'incident amb una agressió amb arma blanca que es va produir al carrer Alcalde Porqueres la nit del diumenge 25 al dilluns 26, Valls va remarcar que les dues persones implicades van ser detingudes i que l'agressor roman a la presó preventiva.

"L'Ajuntament de Lleida es personarà com a acusació en aquests delictes", ha afirmat Valls, que ha agraït la ràpida actuació dels cossos de seguretat per resoldre aquest i altres incidents que s'han produït a la ciutat. La Paeria es presentarà com a part interessada en aquest i en tots aquells casos que generin alarma a la ciutat, en defensa de linterès general.

Paral·lelament, la Guàrdia Urbana reforçarà els controls de seguretat les nits del cap de setmana i les inspeccions als locals d'oci al Clot, van explicar tant l'alcaldessa accidental com el subcap de la Guàrdia Urbana, l'inspector Josep Mallada.

“Som conscients de la preocupació que hi ha al barri. Continuarem insistint i fent aquest patrullatge de proximitat perquè el soroll al carrer es tranquil·litzi”, ha afegit l'inspector Josep Mallada, subcap de la Guàrdia Urbana.

Valls, que també és regidora de barri del Clot, ha volgut fer una "crida a la calma", davant d'un fet aïllat com ha estat aquesta baralla, que, com en casos anteriors, s'ha produït entre persones que eren conegudes entre elles.

La presidenta de l'Associació de Veïns, Montse Salvatella, ha manifestat la indignació a la zona amb els fets ocorreguts a l'Alcalde Porqueras i les molèsties al descans del veïnat, però ha agraït “les actuacions i els controls que s'estan fent darrerament i que han millorat moltíssim la tranquil·litat al barri”, sobretot a la zona de Plaça del Treball i al carrer Ramon Llull des del tancament de dos bars el mes passat .

L'alcaldessa accidental també ha recordat que la Paeria celebrarà el proper 17 de setembre a la Llotja una jornada del Pacte per la convivència i el civisme a la ciutat de Lleida. L'Ajuntament també acaba d'aprovar el Pla Local de Seguretat, té oberta una nova convocatòria de 19 nous agents per reforçar els efectius de la Guàrdia Urbana i també un concurs per contractar un nou projecte de tecnologia aplicada a la seguretat.