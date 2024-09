Lleida professionalitzarà els agents cívics per millorar la seguretat

Foto: Paeria de Lleida

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha destacat l’eficàcia policial de la Guàrdia Urbana que, durant la segona quinzena d’agost, ha detingut 32 persones per diferents fets delictius a la ciutat, però ha lamentat que manquen mesures per combatre la reincidència. A més, ha anunciat mesures de reforç per al cos i la professionalització dels agents cívics.

“D'aquestes 32 persones detingudes, 23 són reincidents i ja n'estem tips. Perquè l'esforç que fa la Guàrdia Urbana de Lleida per controlar i fer complir allò que ‘a Lleida qui la fa la paga’ no ve acompanyat per actuacions més decidides per part de l'entorn normatiu o legislatiu que tenim en aquests moments”, ha assenyalat Larrosa, després de reunir-se amb els comandaments de la Guàrdia Urbana i la tinenta d’alcalde Cristina Morón, per repassar les qüestions vinculades a la seguretat a la ciutat.

Entre les 23 persones reincidents, n’hi ha una que compta amb 43 detencions i d’altres que han estat detingudes fins a 28, 25 i 17 vegades, respectivament. A més, només un dels 32 detinguts ha entrat i es manté a la presó, el presumpte responsable de l’agressió que es va produir la matinada del 19 d’agost a Alcalde Porqueres, a qui s’imputa un homicidi dolós en grau de temptativa.

“Hem de generar un sistema de complicitat i hem de veure exactament de quina manera afrontem que una persona cometi una infracció, vulneri presumptament una llei o els drets dels lleidatans i les lleidatanes. Perquè nosaltres ja fem la nostra feina”, ha afirmat l’alcalde.

En aquest sentit, ha explicat que plantejarà la qüestió en fòrums d’alcaldes i alcaldesses per compartir el diagnòstic i que també té previst enviar una carta al fiscal en cap de l’Audiència Provincial, “per a fer-li aquesta reflexió i que em digui exactament què és el que podem fer i a qui ho hem d’elevar”.

Pel que fa als delictes que s’imputen presumptament a les persones detingudes són els següents:

16 per delictes contra el patrimoni

4 per delictes de lesions

2 per homicidi dolós en grau de temptativa

1 per encobriment

2 per delictes contra la salut pública

1 per coaccions i amenaces

1 per atemptat contra els agents de l’autoritat

3 per delictes de lesions

1 per exhibicionisme

1 per usurpació de l’estat civil

Aquest dimecres també es va produir una altra detenció, la d’una persona presumptament implicada en l’incendi de contenidors a la ciutat.

Civisme

Larrosa ha anunciat també que la Paeria abordarà de cara a l’any vinent la professionalització dels agents cívics, amb una proposta de creació de llocs de treball que en definirà el perfil professional i amb la voluntat de comptar amb fins a 5 parelles d’agents (10 persones). També se seguirà comptant amb la dotació que arriba a través de l’Institut Municipal d’Ocupació de forma temporal (ara n’hi ha 6 en actiu). Aquesta és una proposta inclosa al Pla d’Acció Municipal, que el govern municipal vol implantar per promoure el civisme i la convivència a la ciutat.

Amb el mateix objectiu, es treballa en l’organització de la Jornada del Pacte per la Convivència i el Civisme a la ciutat de Lleida , que tindrà lloc el pròxim 17 de setembre i que serà el punt d’arrencada d’aquest gran projecte. “Ha de ser el punt de partida d’aquestes polítiques actives a favor del civisme i la convivència, una jornada a la qual està convidada tota la ciutadania, la societat civil, col·lectius, entitats i professionals”, ha dit l’alcalde.

Entre els experts que hi participaran hi ha el catedràtic d’Antropologia Social de la Universitat Complutense de Madrid, Carlos Giménez Romero; representants d’altres administracions com els ajuntaments de Barcelona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià del Besós que explicaran les seves experiències; l’impulsor i director d’Antirumors Global Daniel de Torres; i la tinenta d’alcalde Cristina Morón i el comissionat per al Civisme i la Convivència a Lleida, Carles Alsinet.

Paral·lelament, s’està treballant en la modificació de l’ordenança de civisme i convivència , en un procés que lidera el catedràtic de la UdL Antonio Ezquerra. Ahir va tenir lloc una nova reunió en la qual es va plantejar l’increment de les sancions, ha detallat l’alcalde.

Nou Centre Operatiu al Centre Històric

Larrosa ha anunciat avui també que el nou Centre Operatiu de la Guàrdia Urbana al Centre Històric es posarà en marxa el pròxim 26 de setembre. Aquesta és una de les apostes del govern per millorar la seguretat en aquesta zona de la ciutat i seguirà el model del Centre Operatiu de la Mariola, del qual es fa “un balanç molt positiu, ja que ha suposat un abans i un després al barri”.

Increment de la plantilla i dels mitjans tecnològics de la Urbana

Pel que fa la situació de la plantilla de la Guàrdia Urbana, Larrosa ha explicat que actualment hi ha oberta una convocatòria per cobrir 19 noves places d’agent, amb 237 persones admeses. Aquest dijous s’iniciaran les proves als i les aspirants, amb l’objectiu que les persones seleccionades puguin iniciar el curs a l’Escola de Policia de Catalunya el 28 d’octubre.

Amb aquestes incorporacions, la Guàrdia Urbana arribarà a 248 agents, a 2 de l’objectiu de 250, tot i que l’alcalde ha assenyalat que podria revisar-se en funció del creixement de la ciutat. També s’apostarà per un reforç administratiu.

Una altra de les apostes importants en marxa per potenciar l’acció policial és la convocatòria del nou contracte d’implantació tecnològica pel sistema de diàleg competitiu . Larrosa ha assenyalat que s’estan atenent les consultes que han presentat les empreses interessades. El període per la presentació d’ofertes conclou el 10 de setembre i aleshores s’avaluaran les propostes.

Nou protocol d’armes

L’alcalde s’ha referit avui també a la modificació del protocol de gestió dels permisos d’armes de categoria 4 que la Paeria està tramitant. Larrosa ha assenyalat que el nou protocol serà vigent de forma immediata, si bé els canvis en la taxa hauran d’esperar a l’aprovació de les ordenances fiscals.

La principal novetat és que es requerirà un test psicotècnic, que se sumarà als requisits ja existents per aquest tipus d’armes, que són els que requereixen d’autorització municipal.