Diada de Catalunya 2024: aquests són els horaris i el recorregut de la manifestació a Lleida

Foto: EuropaPress

La Diada de Catalunya del 2024 es presenta com un esdeveniment descentralitzat, organitzat per l' Assemblea Nacional Catalana (ANC) juntament amb cinc entitats sobiranistes més. Aquest any, la manifestació de l'11 de setembre es durà a terme simultàniament a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa , repetint el format ja experimentat el 2016.

L'objectiu d'aquesta mobilització és denunciar allò que consideren els efectes negatius de la dependència de Catalunya de l'Estat espanyol, centrant-se en l'espoliació fiscal i en els greuges patits per la nació catalana. El lema d'aquest any és “Tornarem als carrers. Independència”.

Organització descentralitzada i nova plataforma web

Una de les grans diferències d'aquesta Diada és que, per primer cop, la responsabilitat d'organitzar l'esdeveniment es durà a terme de manera coordinada entre sis entitats: l'ANC, l'Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell de la República, Intersindical i CIEMEN.

L'ANC ha llançat una nova pàgina web per centralitzar tota la informació relativa a la Diada 2024, incloent-hi les motivacions polítiques darrere de la manifestació i els detalls específics de cada acte a les diferents ciutats.

Foto: Diada 11S

Lleida: Reivindicació de la pagesia com a estructura d'Estat

A Lleida , la manifestació se centrarà a reivindicar els drets de la pagesia, considerant-los una part fonamental de l'estructura d'estat que es proposa per a una Catalunya independent. L'ANC ha destacat "el treball incansable i la defensa de la terra que fan constantment" com a exemples de la importància de la pagesia en el futur de la nació catalana.

El recorregut de la manifestació a Lleida començarà a les 16.00 hores a l' Avinguda de Catalunya , davant de la Delegació de la Generalitat, i avançarà per la Rambla d'Aragó, l'Avinguda de Balmes, la Plaça de Ricard Vinyes i finalitzarà a la Avinguda Alcalde Rovira Roure, a prop del Passeig de Ronda. En arribar al punt final, al voltant de les 17.00 hores, es connectarà amb Barcelona per seguir en directe la lectura del manifest unitari a l'Arc de Triomf.

Accessos i Logística per a Participar a la Manifestació

Els assistents a la manifestació a Lleida podran accedir al recorregut utilitzant les línies de bus 1, 4, 6, 7, 8 o 70. L'ANC ha proporcionat tota la informació logística necessària a través de la nova pàgina web per facilitar la participació.