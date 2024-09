El Paer de Lleida destaca el paper dels docents: "Són fonamentals per a la ciutat"

Larrosa, en una aula. Foto: Paeria de Lleida

Després de l'inici del curs per a uns 20.000 alumnes d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria (ESO) de Lleida, el paer en cap de la ciutat, Fèlix Larrosa, ha volgut destacar el rol fonamental dels docents.

A tots ells, l'alcalde els va voler desitjar un bon inici, "en un dia especial per a totes les famílies de la ciutat de Lleida". "Avancem en una ciutat educadora i més cívica. El paper dels mestres i les escoles bressol, les escoles i els instituts són primordials per fer de Lleida una ciutat educadora i cívica", va dir el paer en cap.

A les 16 escoles bressol que gestiona directament l'Ajuntament de Lleida inicien el curs al voltant de 800 nens, encara que durant el curs també se'n van incorporant de nous. Aquest estiu s'han realitzat diverses obres de millora, com són la instal·lació d'un sistema de climatització per aerotèrmia a l'escola bressol de la Mitjana, un tendal per protegir del sol a la de Pardinyes i una nova tanca a la de Ronda-La Mercè.

Servei de menjador

Les escoles bressol municipals de Lleida inicien el nou curs amb un nou servei de menjador, a càrrec de l'empresa concessionària Qualia, que comptarà amb productes saludables de proximitat, de l'Horta de Lleida, i amb la col·laboració d'entitats socials com a proveïdors. També es tindrà en compte la sostenibilitat, reduint lús de safates i material de plàstic.

Tot el personal del servei de menjador: cuineres, responsables i monitores va estar preparant el nou servei la setmana passada per començar el curs escolar amb els nous menús. S'ha començat amb més de 200 menús diaris i es preveu que aquesta xifra augmenti fins a 500 menús al llarg del curs.

A banda de garantir una alimentació saludable, les 16 Guarderies Municipals que hi ha a la ciutat aposten per un enfocament integral de la salut dels nens. Així, doncs, també es vetlla per la seva salut emocional, social i cognitiva, adaptant-se a les diferents etapes evolutives i ritmes individuals.

Les famílies amb nens a les Escoles Bressol Municipals que es volen inscriure en aquest servei poden fer-ho de forma presencial a l'escola bressol oa través de la seva pàgina web: https://ebressol.paeria.cat/

La Guàrdia Urbana ha iniciat també el servei habitual de protecció escolar als centres de la ciutat, que es realitza durant tot el curs, sense que s'hagin registrat incidències.