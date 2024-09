No oblidar mai: Memòria Democràtica de Lleida inaugura dos nous panells

Un moment de la inauguració. Foto: Paeria de Lleida

El Departament de Drets Civils de la Paeria de Lleida ha inaugurat dos nous panells per a la memòria democràtica a l'avinguda Alcalde Rovira Roure i la plaça del Clot de les Granotes.

El primer panell, ubicat a l'avinguda Alcalde Rovira Roure, 43, davant l'entrada de l'Hospital Santa Maria, recorda l'antic Camp d'Esports de la Joventut Republicana de Lleida, un dels complexos esportius més importants de l'Estat Espanyol, que permetia competicions de primer nivell. El segon, a la plaça del Clot de les Granotes, les lluites veïnals iniciades el 1977 per fer aquest espai una zona verda. Aquest segon espai representa un dels moments més emblemàtics del pas de la dictadura a la democràcia a la ciutat.

A la inauguració hi ha assistit el paer en cap, Fèlix Larrosa, el regidor de Drets Civils, Carlos Enjuanes, la regidora de Polítiques Feministes i del barri del Clot, Carme Valls, i el nou director general de Memòria Democràtica de la Generalitat, Xavier Menéndez .

El primer a intervenir ha estat Enjuanes, que ha destacat l'acte com a nova proposta per mantenir la memòria col·lectiva. “ La història que recordem no és només un conjunt de dades i de fets passats sinó que és un record viu de persones, espais, i de lluites que ens han definit el que som ara com a societat ”, ha afegit. Alhora, Carme Valls ha ressaltat el barri en aquella època com un "espai de dones", que era la primera vegada que estaven al capdavant de les lluites.

Aquest ha estat el primer acte públic del director general de Memòria Democràtica, Xavier Menéndez, des del nomenament la setmana passada. Al seu parlament ha destacat la importància d´un acte com aquest sobretot "davant l´auge de l´extrema dreta a tot Europa". “Les polítiques de memòria tenen la missió de difondre el que va passar aquí perquè no torni a passar. Si som capaços d'explicar què va passar amb el franquisme, això ha de ser una vacuna perquè els nostres joves sàpiguen que no pot tornar a passar. Les polítiques de memòria democràtica han de servir per fer-ho”, ha expressat.

Finalment, Larrosa ha agraït la iniciativa per part de Drets Civils i les paraules del nou director general, i en la línia del seu discurs ha afegit que “aquestes actuacions que fem han de servir perquè puguem explicar a la gent que ens passa, a els nostres fills i filles, als nostres néts i nétes, que és el que ha passat a cada moment, a cada racó de la ciutat.”

L'alcalde també ha fet èmfasi en la importància de respectar l'espai, que existeix tal com és gràcies a la voluntat del poble.

L´acte també ha comptat amb la presència de l´historiador Joan Sagués, creador dels textos dels panells, que l´ha conduït i ha explicat als assistents el context històric dels cartells.

A la commemoració també hi van assistir el cap de l'oposició, Xavi Palau, i les regidores Sandra Castro, Rosa Jové, Neus Caufapé i Maria Antònia Maller, així com Montserrat Salvatella, presidenta de l'AV del Clot, i Toni Baró, president de la Federació d´Associacions de Veïns de Lleida (FAVLL).

Aquests llocs passaran a formar part de la Xarxa dEspais de Memòria del Memorial Democràtic de la Generalitat.

La ciutat de Lleida és plena d'espais de Memòria Democràtica que recorden els diversos fets històrics succeïts en el període que comprèn la II Republicà fins a la Transició. Alguns d'aquests espais ja han estat documentats i senyalitzats com els que es troben al Cementiri de Lleida, al Liceu Escolar, a la plaça de la Catedral, a la plaça Cervantes ia les passarel·les del riu Segre.