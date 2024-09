Lleida cedirà un espai a la Generalitat per construir una nova comissaria dels Mossos

El solar on es construirà la comissaria. Foto: Google Maps

La Comissió Informativa de Gestió de la Paèria de Lleida ha donat llum verda a la proposta per a l'aprovació inicial de la cessió gratuïta d'un terreny a la Generalitat per a la construcció d'una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra al marge esquerre del riu Segre.

El terreny, de 6.400 metres quadrats, està ubicat al número 26 de l'avinguda Fontanet, darrere de l'escola Parc de l'Aigua i al costat de l'escola bressol d'Albarés. Quan el govern català obtingui el terreny, podrà avançar en la redacció del projecte, la contractació i l'execució de les obres. La nova comissaria permetrà dividir les funcions de la Regió Policial de Ponent i de lÀrea Bàsica Policial de Lleida.

"Hem fet un pas més per comptar amb aquest segon equipament policial a Lleida", va assenyalar Begoña Iglesias, primera tinent d'alcalde. A més, ha destacat que la proposta ha estat aprovada per unanimitat i serà sotmesa a votació en la propera sessió plenària.

Una de les reunions de la Comissió. Foto: Paeria de Lleida

Modificació del planejament

Així mateix, la Comissió ha presentat una proposta per modificar el Pla General dOrdenació Urbana al barri de Camp dEsports. Aquesta modificació implica transformar laparcament del camp de futbol, de 15.048 metres quadrats, de zona verda (sistema despais lliures) a equipament comunitari, dins de les instal·lacions complementàries del Camp dEsports. També es reclassifiquen 1.060,29 m² al tram final de l'avinguda Doctor Fleming, que passen de ser sistema viari bàsic a zona verda, continuant amb l'eix verd que es desenvoluparà a partir del projecte de naturalització d'aquesta avinguda. Es mantindrà la zona verda al voltant de la Sèquia Major.

Simultàniament, es transformarà una superfície equivalent (15.048 m²) d'equipament comunitari en un sistema d'espais lliures, zones verdes o jardins a l'àrea de Joc de la Bola, entre els carrers Cristòfol de Boleda, Alcalde Pujol i Segrià. Aquí es desenvolupa el projecte del Parc de les Arts, una gran zona verda. A més, es reservarà un espai de 2.248,86 m² per a equipament, amb una alçada màxima de planta baixa més una planta. Segons Iglesias, aquesta àrea permetrà atendre la demanda veïnal de comptar amb un centre multiusos, que inclogui serveis com una biblioteca i un local social, i que sigui “un lloc de gaudi per als veïns del barri de Joc de la Bola i Camp d'Esports”.

L'objectiu d'aquesta modificació és harmonitzar el planejament amb els usos actuals dels terrenys i les previsions futures per a aquesta zona.