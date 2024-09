Lleida celebrarà aquest dissabte una nova edició de la Batnight al Parc de La Mitjana

Foto: Paeria de Lleida

El Parc de la Mitjana de Lleida acull aquest dissabte 21 de setembre una nova edició de la Batnight, la nit dels ratpenats. La celebració, que es duu a terme arreu d’Europa, té com a objectiu donar a conèixer aquests mamífers –els únics amb capacitat de volar–, la seva alimentació, on s’amaguen, com s’aparellen i el seu paper dins de l’ecosistema. Les activitats arrencaran a partir de les 18.00h fins a les 23.30h en diferents punts i equipaments d’aquest espai natural.

Des de les 18h i fins a les 19:45h, es faran tallers de manualitats i jocs infantils sobre els ratpenats. De les 18h fins a les 19h, es durà a terme la projecció d’una càpsula audiovisual mostrant com tècnics experts fan el seguiment de les poblacions de ratpenats a Lleida, a partir de la revisió de les caixes refugi instal·lades al municipi. Aquesta activitat es duu a terme cada any, coincidint amb la Nit dels ratpenats, i permet conèixer l’estat de les poblacions de ratpenats de Lleida i seguir la seva evolució al llarg del temps.

En paral·lel, a les 19h, 20h i 21h, els assistents podran veure la projecció de la conferència "Una ullada als ratpenats: Com viuen? Què mengen? Com s'orienten?”. Es tracta d’una xerrada divulgativa que permetrà conèixer els trets principals dels ratpenats, a més de descobrir la seva importància ecològica. Aquestes activitats no requereixen inscripció prèvia.

Com cada any, les visites guiades nocturnes al Parc de la Mitjana són el plat fort de la celebració. Per participar-hi, cal fer la inscripció prèvia en aquest enllaç , ja que les places són limitades. Es duran a terme en dos torns, que arrencaran a les 20h, amb recorreguts adreçats a un públic familiar i amb explicacions més amenes per als infants. Aquest torn de les 20h ja té les inscripcions complertes. L’altra passejada es farà a les 21.45h i està dirigida a un públic adult. Els assistents hi coneixeran, de la mà dels experts, les tècniques d’estudi que s’utilitzen amb aquests mamífers. Per aquestes visites, cal portar protecció contra els mosquits, una llanterna o frontal, calçat i roba adequada.

Aquesta activitat s’inclou en el projecte de Renaturalització de la ciutat, dins el projecte d’Adaptació al canvi climàtic i Millora de la biodiversitat de Lleida, finançat per Fons Next Generation de la Unió Europea i el PRTR. Es tracta d’unes subvencions convocades a través de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri de Transició Ecològica, que pretenen fomentar actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de les ciutats, per fer front al canvi climàtic.