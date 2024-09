Compte enrere per a les Festes de la Tardor de Lleida: 4 dies de cultura popular i alegria

Un detall d´un dels cartells de la celebració. Foto: Paeria de Lleida

Les Festes de la Tardor de Lleida, centrades en la festivitat de Sant Miquel, promocionaran el talent local en els àmbits cultural, social i gastronòmic amb més de 100 activitats a diferents espais del Centre Històric de la capital del Segrià. El paer en cap, Fèlix Larrosa, va destacar aquestes festes com a plataforma per a la creativitat local en una ciutat d'oportunitats. El regidor Xavi Blanco va subratllar l'objectiu d'empoderar el talent i revitalitzar el Centre Històric a través d'activitats accessibles per a tots els públics, abastant diferents llenguatges artístics.

Una de les principals novetats és el Mercat del Pla, que s'estrenarà com a espai gastronòmic amb degustacions de productes de qualitat i actuacions en directe. També es donarà importància a la gastronomia local amb l'elecció de Gonzalo Ferreruela com a pregoner. A més, les festes inclouran concerts, balls tradicionals, esdeveniments esportius com la Cursa de Sant Miquel, i activitats populars com el Sèquit de les festes i la Gran Nit de Foc.

Més de 50 entitats locals participen a l'organització i en actes de cultura popular, com la Diada Castellera, que comptarà amb els Xics de Granollers i els Capgrossos de Mataró. El Centre Històric serà el nucli de les festivitats, amb activitats a la Plaça de la Paeria, la Plaça de Sant Joan i altres espais. La programació es concentra principalment a la Plaça del Dipòsit i la pista de la Panera, on es realitzaran concerts gratuïts de diversos estils, sessions de DJ's i balls tradicionals.

Les Festes de Tardor culminaran amb una visita nocturna a la Seu Vella i l'espectacle de focs artificials al marge esquerre del Riu Segre, a càrrec de la pirotècnia Catalana.

La imatge, d'Albert Garrigó

L'autor de la imatge de les Festes de Tardor és Albert Garrigó Garcia, dissenyador gràfic i director creatiu establert a Lleida. Es tracta d'una col·lecció de diversos cartells que pretenen donar protagonisme als símbols populars de la ciutat, contextualitzant-los a les Festes de Tardor. La sèrie cerca revisar aquests elements identintaris, dotar-los de personalitat i actualitzar-los, vinculant el component tradicional de les Festes amb un llenguatge contemporani basat en usos de color no habituals per mantenir els símbols vius, desperts i festius.

Especialitzat en disseny de marca, sector editorial i comunicació, Garrigó compagina la seva activitat amb la docència i diversos projectes d'altres sectors i entorns de creació. Actualment dirigeix l'estudi Gabinet Gràfic Garrigó i Garcia.

Gonzalo Ferreruela, pregoner

El pregoner serà el prestigiós cuiner Gonzalo Ferreruela. Des del 2011 és propietari i cap de cuina del restaurant Ferreruela, cuina de la Terra. S'ha format en cuina mediterrània de creació, en pastisseria a l'Escola d'Hostaleria Hoffmann i com a sommelier al Cett-UB. Ha treballat a restaurants del territori i al Celler de Can Roca de Girona.

El pregó tindrà lloc el divendres, 27 de setembre, a les 19 ha la plaça de la Paeria. L´acte comptarà amb interpretació en llengua de signes.