Satisfacció a Lleida després d'unes Festes de Tardor "participatives, cíviques i segures"

Un castell. Foto: Paeria de Lleida

Les Festes de la Tardor de Lleida han acabat i després d'això s'ha fet una valoració altament satisfactòria per part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Lleida . El paer cap de la ciutat, Fèlix Larrosa, i altres autoritats de la ciutat consideren que han estat "absolutament participatives, tranquil·les i respectuoses".

Larrosa ha destacat que, una vegada més, “hem tornat a posar el Centre Històric com a espai ideal per a la celebració de les festes i per a la projecció del talent local. En aquest sentit, ha remarcat que lʻelecció de la Plaça del Dipòsit com a espai neuràlgic festiu ha estat molt benvinguda per part de la ciutadania”.

En la mateixa línia s'ha expressat el regidor responsable de festes, Xavi Blanco, que també ha fet una valoració molt positiva sobre el desenvolupament de la celebració. “Hem aconseguit oferir a la ciutadania un Centre Històric absolutament transitable, amb una gran diversitat d'escenaris, estils musicals i públics. La fossa, la casa de fusta, la plaça del Dipòsit i la Panera han estat alguns dels espais que han donat veu al talent local i han permès llocs de trobada per a tota la ciutadania”, ha conclòs el regidor.

Per la seva banda, la tinenta d'alcalde i responsable de Feminismes, Carme Valls, ha remarcat la gran acceptació i la gran demanda del bus nocturn gratuït que ha ofert la Paeria durant les festes, a més dels punts lila ubicats a diversos espais de la ciutat . En aquest sentit, unes 900 persones aproximadament, la majoria dones, han utilitzat el bus nocturn gratuït que la Paeria ha posat a disposició de tota la ciutadania.

Finalment, la regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha assenyalat que han estat unes festes tranquil·les i respectuoses. “La presència intensiva de Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra ha permès unes festes tranquil·les i segures”. Durant tots els dies de celebració s‟han realitzat un total de 8 detencions i 12 actuacions per tinença d‟armes blanques”.

Pel que fa al dispositiu de seguretat realitzat amb motiu de les Festes de Tardor, el pare cap ha subratllat que "no hi ha hagut cap incident amb arma blanca". L'alcalde ha destacat l'eficàcia d'aquest tipus de dispositius i la feina conjunta entre els diferents cossos policials, que es preveu que tinguin continuïtat en les properes celebracions massives i festes majors.