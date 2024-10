Lleida pujarà el preu de la zona blava i la taxa per retirada de vehicles amb grua

Zona blava a Lleida - paeria.cat

La Paeria de Lleida ha presentat una proposta de noves ordenances municipals que inclou importants modificacions a les tarifes d'estacionament i altres taxes municipals. Segons informa el diari Segre , aquests canvis afectaran els conductors de vehicles en funció de l'etiqueta ambiental dels seus automòbils.

Augment al preu de la zona blava

La proposta preveu un augment del 8% en el preu de la zona blava per als vehicles que no tinguin etiqueta ambiental. Així, la tarifa per hora passarà de 1,25 a 1,35 euros a la tarifa normal. Per part seva, els vehicles amb etiqueta B veuran un increment del 4% , passant d' 1,25 a 1,30 euros l'hora.

Pel que fa als vehicles que tenen etiqueta C, el preu es mantindrà congelat en 1,25 euros per hora. Els vehicles amb etiqueta ECO, d'altra banda, veuran una disminució a la tarifa, que baixarà d' 1,25 a 1,20 euros . Finalment, els vehicles amb etiqueta Zero mantindran la tarifa congelada en 1,05 euros .

Increment en altres taxes municipals

A més de l'augment de les tarifes de la zona blava, la taxa per la retirada de vehicles amb grua municipal també experimentarà un increment. Aquesta taxa pujarà un 3,3% , arribant als 160 euros. Aquest mateix percentatge d'increment s'aplicarà a altres taxes, com la de cementiri. Tot i això, l' Impost de Béns Immobles (IBI) i l' impost de construccions quedaran congelats.