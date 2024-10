Lleida anuncia que congelarà l'IBI i l'impost d'activitats empresarials el 2025

Parteix de l'equip de govern de la Paeria. Foto: Paeria de Lleida

La Paeria mantindrà congelats el proper any els principals tributs municipals, com són l'impost de béns immobles (IBI), l'impost de circulació, l'impost sobre activitats empresarials (IAE) i la plusvàlua , reformularà la taxa de recollida i tractament de residus, per donar compliment a les directrius europees i iniciarà la implantació d'un nou model de mobilitat més sostenible, amb un nou abonament mensual per aparcar a zones verdes.

L´alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, les tinents d´alcalde Carme Valls i Cristina Morón, i els regidors i regidores de Junts per Lleida Violant Cervera, Neus Caufapé, David Melé i Sergi Grimau, han presentat avui l´acord per aprovar la proposta d´ordenances fiscals de l'Ajuntament per a l'any 2025, que es portarà a aprovació del ple en sessió extraordinària el proper dia 18.

“Continuem creient que hem de rebaixar la pressió fiscal. El fet que nosaltres apostem aquest any per la congelació dels principals impostos municipals vol dir que 114.230 contribuents deixaran de pagar un 3,3% més, perquè no pujarem l'IPC”, ha destacat Larrosa. L'alcalde també ha indicat que les ordenances seguiran els principis de transparència, justícia tributària, flexibilitat per adaptar-se als canvis socials i econòmics, responsabilitat i seguretat jurídica.

El paer cap també ha remarcat que la Paeria iniciarà una campanya informativa exhaustiva sobre els canvis fiscals i que es posaran en marxa els serveis dassistència als centres cívics per donar més informació i per facilitar la tramitació de les bonificacions a la ciutadania.

Per part seva, la portaveu de Junts, Violant Cervera, ha plantejat que la voluntat del seu grup des de l'inici del mandat ha estat rebaixar la pressió fiscal a Lleida. “L'any passat vam aconseguir baixar un 2% l'IBI i crec que vam ser l'únic ajuntament de Catalunya que el va baixar perquè tots els altres els van pujar. Aquest any, mantenint aquesta contenció de la pressió fiscal, hem considerat que l'IPC no s'apliqui a aquests impostos importants per reduir la càrrega impositiva dels ciutadans. Teníem el gran repte de la taxa d'escombraries, tenint en compte que el rebut que paguen els contribuents no arriba a pagar el servei i, per tant, hi ha una pujada que cal fer sí o sí. El pacte a què hem arribat considerem que és el més just”, ha declarat i ha destacat que seguiran en la mateixa línia de “fiscalitat tan ajustada com sigui possible”, promoure la sostenibilitat i facilitar la vida a la ciutadania.