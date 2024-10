Indignació per la pujada de la taxa d'escombraries als barris perifèrics de Lleida

Fotomuntatge d'un contenidor a Lleida - Canva Pro - EP

La recent pujada de les taxes d'escombraries a Lleida ha generat un fort rebuig entre els veïns dels barris més afectats, que qualifiquen la mesura com a "brusca" i poc gradual, segons publica el diari Segre . Segons Pilar Sánchez, presidenta de la junta dels Mangraners, els residents de carrers com el carrer Sevilla passaran de pagar 25 euros anuals a un mínim de 94 euros, cosa que representa una triplicació de la taxa per a molts.

Pujada de taxes i descontentament veïnal

La situació preocupa especialment als barris perifèrics com Els Mangraners, Llívia i el Secà de Sant Pere, que patiran el major impacte de la mesura. Els veïns d'aquests barris veuran com les seves factures s'incrementen considerablement a partir del proper any, cosa que ha generat incertesa i malestar. Nora Ribau, presidenta de l'associació de veïns de Llívia, considera l'increment una barbaritat, mentre que José Carreiro, president de la junta del Secà de Sant Pere, lamenta la manca d'informació proporcionada per l'ajuntament.

Compliment de normatives europees

La Paeria ha explicat que la pujada de la taxa és necessària per complir amb les normatives europees, que exigeixen que la recollida de residus sigui sufragada íntegrament per la recaptació a través de la taxa municipal. Tot i això, els veïns dels barris afectats, especialment aquells amb rendes més baixes, critiquen la falta d'una estratègia gradual per implementar la pujada.

Toni Baró, president de la Federació d'Associacions de Veïns (FAV), s'ha mostrat preocupat per l'impacte a les zones més desafavorides i ha anunciat una reunió per analitzar les repercussions.

Canvis a les zones d'estacionament

Paral·lelament, la Paeria ha anunciat la conversió de 336 places de zona blava en zona verda, així com la inclusió d'altres 361 places gratuïtes a aquest nou sistema de pagament, cosa que ha generat més preocupació a Joc de la Bola. Segons Antoni Vila, president de l?associació de veïns del barri, aquesta mesura portarà una repercussió econòmica important per als residents.

La pujada de les taxes d'escombraries i la reorganització de l'estacionament han posat en evidència el descontentament generalitzat a diversos barris de Lleida, que exigeixen al govern municipal més diàleg i mesures més justes i graduals.