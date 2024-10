Noves ordenances fiscals a Lleida: congelació de l'IBI i augment en la taxa d'escombraries

Valls ha criticat la gestió del govern anterior per no haver abordat abans aquest augment. Foto: CanvaPro de cgdeaw i lafuente18

Aquest matí, el ple de la Paeria ha aprovat les noves ordenances fiscals per al proper any amb el suport dels 14 vots de l'equip de govern format pel PSC (9) i Junts (5). Una de les mesures destacades és la congelació de l'impost sobre béns immobles (IBI) , així com altres impostos com l'ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) i l'IAE (impost sobre activitats econòmiques), que es mantindran sense canvis. Tot i això, la taxa de recollida d'escombraries experimentarà un notable increment, que es tornarà a repetir el 2026.

Carme Valls, tinent d'alcalde responsable d'Economia, ha subratllat la importància de la congelació de l'IBI, tot recordant que ni tan sols s'ha aplicat l'ajust de l'IPC, i va esmentar que aquest impost va ser rebaixat dos punts. Sobre la pujada a la taxa de les escombraries, Valls ha assenyalat que, tenint en compte les bonificacions, els veïns pagaran entre 23 i 128 euros. Segons les declaracions, un 85% dels contribuents abonaran 98 euros o menys. També ha minimitzat l'impacte de la pujada, posant com a exemple que una perruqueria a la Rambla Ferran pagarà 48 cèntims al dia, mentre que una peixateria al barri del Secà abonarà 61 cèntims diaris.

Valls ha criticat la gestió de l'anterior govern per no haver abordat abans aquest augment, cosa que hauria permès una pujada més gradual. La regidora de Junts, Neus Caufapé, ha donat suport a aquest argument, malgrat que el seu partit formava part del govern anterior, justificant que estan obligats a cobrir el cost del servei amb els ingressos generats per la taxa.

D'altra banda, el cap de l'oposició, Xavier Palau (PP), ha criticat durament la mesura, qualificant-la com “la pujada més gran de taxes de la història”. Des d'ERC, Jordina Freixanet ha titllat l'acord entre el PSC i Junts com un "pacte de les escombraries", mentre que Vox ha utilitzat el terme "ordenances fecals" per referir-se a les noves mesures.