Un incendi a l'escola La Mitjana de Lleida obliga a desallotjar alumnes i docents

Escola La Mitjana a Lleida - GOOGLE MAPS

Un incendi al?escola La Mitjana de Lleida ha portat a l'evacuació immediata d?estudiants i professors aquest divendres. Segons han informat els Bombers a Segre, l'avís es va rebre a les 13.48 hores i es van activar tres dotacions per controlar la situació.

El foc es va originar a la sala on hi ha l'inversor de les plaques fotovoltaiques del centre, ubicat al carrer Josep Pallach. A l'escena també hi van acudir patrulles de la Guàrdia Urbana i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Afortunadament, no s'han registrat ferits i tots els ocupants de l'edifici van ser evacuats de manera segura.

Les autoritats continuen investigant les causes de l'incendi i avaluant els danys. S'espera que l'escola torni a la normalitat com més aviat millor.