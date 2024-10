Gairebé tots els veïns desallotjats a Lleida per l'enfonsament d'una terrassa tornen a casa seva

Quinze dels 17 veïns que diumenge van ser desallotjades de diversos blocs a causa de l'enfonsament d'una terrassa al número 12 del carrer d'Algerri, al barri del Secà de Sant Pere de Lleida, podran tornar aquest dilluns a la tarda a casa seva. , segons ha informat el consistori en un comunicat.

Segons l'Ajuntament de Lleida, es tracta dels veïns que van ser desallotjats de les cases de l'entorn a l'edifici on es va produir el despreniment i que resideixen als números 10 i 14 del carrer Algerri i al 9, 11 i 13 de el carrer Premià de Mar.

L'enfonsament es va produir diumenge, quan parteix d'una terrassa del tercer pis del número 12 del carrer Algerri es va enfonsar sense causar ferits, malgrat que en aquell moment hi havia a l'interior de l'edifici dos veïns que residien al primer pis.

Aquestes dues persones van ser reallotjades diumenge pels serveis socials de la Paeria i continuaran a la mateixa ubicació fins que es facin les comprovacions sol·licitades per l'arquitecta municipal, que consisteixen en treballs de reforços i en la substitució dels elements estructurals afectats.

Segons l'informe tècnic, la possible causa de l'enfonsament és una mala conservació de la terrassa que va ocasionar filtracions d'aigua que van afectar el segon i el tercer pis, on hi ha "humitats més greus", tot i que les parets de càrrega no presenten problemes importants.