Aquests són els horaris del Cementiri de Lleida del divendres 1 de novembre

L'interior del cementiri de Lleida. Foto: Paeria de Lleida

El Cementiri de Lleida obrirà les portes, a la jornada de Tots Sants, des de les 9 del matí fins a les 7 de la tarda, com és habitual.

S'espera també que la Paeria ampliï l'horari del servei d'autobusos al cementiri, coincidint amb la celebració, tant pel que fa a les freqüències de pas com al nombre de vehicles, ja que és una mesura que va funcionar el 2023.

És un cementiri d'agrupació neoclàssica, que a la part més antiga té uns recintes de planta rectangular amb nínxols perimetrals sota un porxo. Els seus jardins centrals estan ordenats per una trama barroca, on hi ha els panteons monumentalistes (Comtes de Torregrossa) que van ser projectats per arquitectes de la ciutat de l'època. Tots dos recintes neoclàssics tenen façana i accés per la Nacional II. A la porta principal presenta un enreixat de ferro forjat.

Als seus nínxols descansen figures importants de la història local i catalana, com polítics, artistes i ciutadans il·lustres, cosa que el converteix en un lloc de memòria històrica.

Hi ha escultures de gran valor artístic, incloent-hi figures d'àngels i elements simbòlics que representen temes com ara el dol, la pau i l'esperança. Algunes tombes també inclouen detalls florals i motius religiosos.

Està envoltat d'espais verds i arbres, cosa que li dóna un ambient tranquil i contemplatiu. Les àrees enjardinades proporcionen un entorn natural que contrasta amb la solemnitat dels mausoleus.