Més de 1.000 persones s'apunten a les oposicions per a auxiliar administratiu a Lleida

Estudiants a un examen d'oposicions. Foto: Paeria de Lleida

1.037 persones han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per la Paeria de Lleida per cobrir 60 places d'auxiliar administratiu a la plantilla municipal. El Butlletí Oficial de la Província ha publicat el llistat d'admesos, que pugen a 1.015 persones, mentre que els exclosos encara tenen fins a l'11 de novembre per presentar la documentació necessària i corregir possibles errors a la sol·licitud.

Les primeres proves de la fase d'oposició reuniran més d'un miler d'aspirants el dissabte 16 de novembre, en horari de matí, al Campus de Cappont de la Universitat de Lleida (UdL). La llista definitiva ha d'especificar l'hora exacta i l'assignació d'aules per a cada aspirant. Tot el procés i les notificacions es podran seguir a la plataforma Convoca.

Quatre de les places estan reservades per a persones amb discapacitat, seguint el Pla dActuació Municipal (PAM), que promou laccés de persones amb capacitats diverses a la funció pública.

El desenvolupament del procés selectiu

El procés de selecció de concurs oposició consta de 100 punts dividits en una fase d'oposició i una fase de concurs. La fase d'oposició, valorada en 60 punts, inclou un examen teòric, una prova pràctica i un exercici de coneixement de llengua catalana, que es duran a terme la primera quinzena de novembre del 2024.

Els aspirants que superin la fase doposició passaran a la fase de concurs, on es valoraran mèrits amb un màxim de 40 punts. Es tindran en compte l'experiència a l'administració pública com a auxiliar administratiu, la formació relacionada amb el lloc, la superació de processos selectius anteriors sense obtenir plaça, els coneixements de llengua catalana i les competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) .

Aquestes 60 places formen part de l'oferta pública d'ocupació extraordinària per a personal funcionari de carrera corresponent a l'any 2023. Estan destinades a cobrir vacants a la plantilla que actualment poden estar ocupades de manera provisional per personal interí. El Pla Plurianual de Recursos Humans, en línia amb el PAM, cerca estabilitzar l'ocupació a l'administració municipal.