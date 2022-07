El periodista i escriptor barceloní Xavi Casinos a la presentació de 'Barcelona secreta. Volum III'/ @EP

El periodista Xavi Casinos va presentar a la Biblioteca Josep Soler Vidal de Gavà el seu nou llibre, Barcelona Secreta volum III . El llibre conté 256 pàgines enfocades als secrets de 10 barris de Barcelona: Les Corts, Ciutat Vella, Sarrià-Sant Gervasi, Sants-Montjuïc, Eixample, Sant Martí, Gràcia, Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu.

L'obra, publicada aquest 2022, és una continuació de les anteriors, on es revelen una multitud dels detalls més intrínsecs de la capital catalana.

Misteris amagats: el vàter d'origen medieval i el monument de Cristòfor Colom

Barcelona Secreta volum III dedica, a més, 22 capítols al barri de Ciutat Vella , relatant l'origen del vàter medieval que es troba al campanar de la catedral de la ciutat. Es tracta d'un element inaccessible al públic, i que només feia servir l'encarregat de fer sonar les campanes fins al moment en què el procés es va automatitzar. Casinos explica també que el famós monument de Cristòfor Colom té representades unes fulles de marihuana a la seva columna, ja que es tractava d'un producte essencial a l'hora de navegar, i que el mateix Colom transportava.

De la mateixa manera, l'autor parla d'una infinitat de secrets curiosos, com les tres zones polèmiques ubicades al voltant del castell de Montjuïc, que es van marcar amb les lletres "ZP". Aquestes zones representaven la delimitació d'espais en què no es podia edificar per raons militars.