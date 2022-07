Catalunyapress dalmasessahara

"Hi ha conflictes en què, per a la comunitat internacional, la resolució té més costos que beneficis i en aquests casos s'opta per la no solució com a solució. Això és el que s'ha imposat al Sàhara” diu Isaías Barreñada al seu assaig Breu història del Sàhara Occidental Resistència davant de realpolitik (Catarata) Barreñada compara el conflicte del Sàhara amb el de Palestina i opina que tots dos “són casos flagrants de colonialisme agreujat per ocupacions i agressions consentides”, la qual cosa el porta a englobar-los entre els “ intractable conflicts”, és a dir, aquells "conflictes de llarga durada no resolts avui dia, de maneig molt complex, sinó d'impossible solució".

Critica amb severitat la inoperància de les Nacions Unides. "El cas del Sàhara occidental exemplifica com pocs altres, de manera crua i cruel, les limitacions de la comunitat internacional a l'hora de resoldre un conflicte, i en particular la manca de voluntat política d'alguns actors estatals influents que tenen interessos a la regió " I afegeix: "Nacions Unides ha fracassat estrepitosament, és coresponsable de la situació actual" i s'ha convertit de fet "en un simple fedatari de l'ocupació”. No exclou de les seves crítiques a la Unió Europea que "ha adoptat una actitud còmplice en contradicció amb els seus principis”.

Rebutja la solució preconitzada pel Marroc, a la qual, per cert, Pedro Sánchez es va adherir públicament, de reconeixement de la integració del Sàhara a aquest país amb una autonomia regional. "Les autonomia és inviable en un règim polític com el marroquí". A més, "les propostes marroquines d'autonomia mai no han inclòs les transferències de competències en matèria de recursos naturals a les institucions regionals".

Cal tenir en compte, per altra banda, que la llarga ocupació ha creat greus problemes i desequilibris interns a la potència ocupant. "Les tres regions del sud tenen els millors indicadors socioeconòmics (del Marroc), superant fins i tot les conurbacions de Rabat i Casablanca, encara que tenen altes (taxes) de desocupació i deficiències en serveis públics. El més rellevant és que són regions que pesen molt poc a l'economia marroquina, aporten molt poc a la renda nacional, tenen una fiscalitat mínima i, tanmateix, drenen enormes recursos -el 2018 el Sàhara captava el 53% de les inversions públiques.El sud depèn essencialment de les transferències de l'Estat en forma de inversions, prestacions socials i salaris de funcionaris. La política econòmica del Marroc al Sàhara posa de manifest els seus objectius polítics i les contradiccions de l'ocupació". Dit d'una altra manera "El Marroc es troba amb un dilema i en un atzucac, tant si concedeix autogovern i competències i distribueix la renda, com si no ho fa, augmenta la protesta i el nacionalisme".

La prolongació d'una situació d'anormalitat, que ja dura gairebé mig segle, comporta les seves pròpies conseqüències perquè "les situacions de dominació prolongada creen una nova realitat colonial que no necessàriament coincideix amb el que espera l'estat administrador o la força ocupant”. la compra de lleialtat mitjançant una economia artificial de subsidis no és una estratègia segura, ni fent concessions polítiques de pes, ni tenint recursos materials per a això". En tot cas, recorda que "el conflicte del Sàhara no és un problema de Drets Humans, sinó de descolonització i d'ocupació il·legal però els problemes de Drets humans en són conseqüència”. I per si això no fos suficient, l'ocupació marroquina “ha reforçat una identitat sahrauí diferències de la resta dels residents procedents del nord del Marroc”.