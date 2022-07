Una Biblioteca que atresora milers de volums de llibres/ @EP

Després de 77 anys la novel·la 'Res' de Carmen Laforet s'alçarà com la millor novel·la espanyola del segle XX segons la crítica literària i els lectors del món.

Els internautes de l'Escola d'Escriptors han seleccionat aquesta història d'Andrea, una jove òrfena que, acabada la Guerra Civil, es trasllada a Barcelona per estudiar i començar una nova vida. Entre els 32 títols escrits per autors espanyols i escollits per un claustre de professors, la novel·la de Carmen Laforet ha estat la premiada.

L'altra novel·la que s'ha quedat a les portes del reconeixement ha estat 'L'arbre de la ciència', de Pío Baroja.