La història de la presència colonial d'Espanya al continent africà és poc coneguda i no suscita gaire interès dels experts, per la qual cosa és molt agraït que hi hagi qui, com Antonio M. Carrasco, hagi dedicat el seu temps a documentar-se exhaustivament per poder explicar com va arribar el nostre país a establir-se en algunes zones concretes. Per exemple, al golf de Guinea, sobre una sèrie d'illes i zona continental que amb el temps han arribat a constituir un Estat anomenat República de Guinea Equatorial.

El cas és que, com Carrasco explica a “Guinea Equatorial. Història de la colonització espanyola” (Almuzara) Espanya va iniciar la seva presència colonial de forma accidental com a conseqüència del tractat d'El Pardo de 1778, que va confirmar i consolidar el de Sant Ildefons de l'any anterior, amb el qual es resolia un diferend hagut amb Portugal a les Índies i va rebre, com a compensació per Colònia del Sagrament i Santa Catalina, dues illes a Àfrica: Fernando Poo i Annobón, així com un teòric dret a les zones continentals limítrofes, territoris tots ells que Portugal mai havia ocupat realment. D'aquí que quan es va decidir prendre possessió, l'operació es realitzés des del Riu de la Plata, pensant en la seva utilitat en el comerç negrer o com a escala a les navegacions a les Filipines. L'expedició del comte d'Argelejo va ser un fracàs per això “Espanya va adquirir uns territoris llunyans, ignots, que no necessitava, no coneixia i no li servien ni econòmicament, ni estratègicament”.

Tot va quedar a l'aire fins a l'expedició de Lerena el 1843 que va permetre deixar un governador a Fernando Poo -per cert, anglès-, visitar Annobón i fer-se, gràcies a les seves negociacions amb els notables locals, amb la sobirania de Corisco, les dues Elobeyes , així com, amb el temps, un punt a la propera costa continental situat al cap Sant Joan. Hi va haver després altres diverses expedicions, entre elles la de Manuel Iradier a qui Carrasco conceptua com a “explorador d'escassos recurs i molts somnis”.

Aquests van ser els vímets que hi va haver quan, un cop celebrat el 1884-1885 el congrés de Berlín “on només es va admetre l'ocupació sobirana com a manera d'adquirir territoris”, Espanya va haver de complir aquest requisit i concordar amb les potències veïnes els límits fronterers de les seves respectives zones, ja que al continent ia l'àrea a què aspirava ja s'havien establert Alemanya al Camerun i França al Gabon. El problema va ser amb aquesta última i l'ambaixador espanyol León y Castillo es va veure obligat a negociar amb París el tractat de 1900 amb què “Espanya no va obtenir tot el territori que li corresponia en base a drets antics, no exercitats mai no caldria afegir, i França no va atorgar els que Espanya no tingués un dret anterior, és a dir, que es va limitar a reconèixer això”. A continuació va caldre determinar els límits, establerts no d'acord amb la geografia, sinó amb paral·lels i meridians i per tant molt difícils de fixar (expedició Jover) i després ocupar, al seu torn, el Muni, a l'interior del qual mai no havíem estat, seguint una política de “penetració pacífica” mitjançant la signatura d'acord amb les tribus, procés que no va estar exempt d'incidents i resistències.

Tenint en compte la formació jurídica de l'autor resulten particularment significatives les consideracions que fa sobre certs punts: el valor i la doctrina que van asseure els acords continguts a les actes finals del congrés de Berlín; l'anòmala condició jurídica de la presència espanyola al golf de Guinea (al principi “possessions”, després “territoris” i finalment “províncies”), la seva dependència inicial de l'Amèrica espanyola i després del pressupost de Cuba, abans de passar a la Administració central; la laberíntica regulació de l'administració colonial, amb la promulgació de successius Estatuts fins al Reial decret de 1904 que considera va estar en bona mesura vigent fins a la provincialització de 1958; i l'enrevessada distinció jurídica dels habitants, entre els quals hi havia nacionals i súbdits, en tots dos casos espanyols, però aquests últims amb una condició jurídica personal capitidisminuïda. "Les dues grans institucions colonials -diu l'autor- van ser el Reglament de Terres i l'Estatut Indígena" que considerava l'africà "com a inferior, sense civilitzar i justificava la intervenció europea". Alguna cosa que només es va superar molt al final amb la provincialització que va igualar a tots… relativament perquè, com s'ha pogut comprovar als nostres dies després de la descolonització, “aquesta doctrina tan colonial, tan superada pel dret actual, ha estat no obstant acceptada en recents sentències i resolucions que impedeixen l'accés a la ciutadania espanyola d'origen d'antics de Guinea o del Sàhara”.