“La segona república va néixer amb voluntat igualitària i amb l'objectiu d'aconseguir l'accés educatiu de tots els ciutadans a tota mena de béns, cosa que implicava transformar l'estructura socioeconòmica del país. Entre aquests béns ocupaven un lloc destacat l'educació i la cultura” diu Alejandro Tiana al llibre “La missions pedagògiques. Educació popular a la segona república” (Catarata).

Segons Tiana, la constitució del 1931 va introduir quatre novetats en el sistema educatiu: l'atribució a l'Estat de la responsabilitat en l'educació, el model d'escola única o unificada que no significava l'estatalització ni la uniformització, la llibertat de càtedra i el caràcter laic del sistema educatiu amb la interdicció de lactivitat educativa a les ordres religioses, punt que va ocasionar greus friccions i problemes amb lEsglésia i amplis sectors socials. Aquest propòsit es va plasmar en una reforma en profunditat de l'educació primària i secundària i, sobretot, en un ambiciós pla de construccions que va contemplar la creació de 27.000 escoles noves per atendre 1'7 milions d'alumnes no escolaritzats mitjançant un pla quinquennal que preveia 5.000 nous centres anuals, menys el primer en què haurien de ser 7.000. Per això es va sol·licitar un emprèstit de 400 milions de pessetes i es va programar la manera de preparar els mestres necessaris, inicialment mitjançant l'organització de cursets teoricopràctics i després amb un nou pla professional per a les Escoles Normals.

Alhora, però, es va organitzar l'establiment d'una obra destinada a portar la cultura als pobles i llocs allunyats de l'Espanya rural. Van ser les missions pedagògiques, la idea de les quals va tenir el seu origen en les ”missions ambulants” proposades el 1881 per Francisco Giner de los Ríos i Manuel B. Cossío i que Joaquín Cista va recollir anys més tard, encara que també hi va haver altres iniciatives sorgides d'àmbits aliens a l'institucionalisme . Es va haver d'esperar a la proclamació de la república perquè aquests projectes esdevinguessin en realitat gràcies a un decret de 29 de maig de 1931 del ministre d'Instrucció Pública Marcelino Domingo. Es va crear un Patronat sota la presidència de Manuel Bartolomé Cossío, ”primera autoritat pedagògica que hi va haver a l'Espanya del primer terç del segle XX”, els membres del qual van estar molt vinculats al mateix Cossío oa la Institució Lliure d'Ensenyament.

La primera missió que es va desplaçar a Ayllón i altres pobles castellans va crear profunda expectació entre els vilatans. Sembla que es van arribar a efectuar al voltant de 1.200 visites que van rebre diferents respostes ja que a l'entusiasme que van despertar en alguns pobles es van haver de sumar també incomprensions i reticències en altres. Perquè la veritat és que entre els objectius de les missions n'hi va haver també un de caràcter polític: “guanyar el camp per a la república” com deia el socialista Rodolfo Llopis.

Normalment cada missió s'establia en una població concreta i irradiava la seva acció cap a altres de properes. De vegades s'anava fins i tot a zones sense prou comunicacions, ia les quals calia arribar a peu transportant l'equip a lloms de cavalleria. Però “la peça classe van ser els missioners”, la majoria homes i professionals de l'ensenyament, també estudiants, així com algunes dones, que desenvolupaven una acció educativa de caràcter no escolar amb contingut recreatiu per despertar l'interès per la lectura –es van enviar biblioteques -, l'art, la música, el cinema i el teatre, així com per donar suport a l'acció de les escoles rurals. D'aquesta manera van sorgir el museu circulant, el teatre i el cor del poble, els cursos per a mestres i el “retaule dels fantoches”.

Les missions van assolir la seva maduresa en els dos primers anys de la república i es van anar enriquint amb alguns canvis organitzatius (missions més llargues, actuacions comarcalitzades, introducció de xerrades il·lustrades) però van experimentar algunes dificultats durant els governs de dretes i van quedar desarborades durant la guerra civil quedant, però, el record de la seva benemèrita, encara que episòdica, acció.