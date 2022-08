L'irreprimible etnocentrisme occidental sol ignorar la riquesa de la narrativa africana que compta amb autors consagrats l'expressió literària dels quals està en general vinculada a les darreres grans llengües que va deixar l'herència colonial: francès, anglès i portuguès. A aquest darrer àmbit idiomàtic pertany el moçambiquès Mia Couto del qual Alfaguara acaba de publicar la seva última novel·la titulada “El mapeador de absencias” (“mapejar”: “traçar un mapa o la distribució espacial d'un conjunt d'elements d'un mateix tipus o categoria ”) .

Couto, ell mateix fruit d'aquella experiència colonial -fill de portuguesos, però nascut a Moçambic, és a dir, crioll- reflecteix molt bé la coexistència de dos mons que vivien al mateix espai, però anímica i espiritualment separats i en què cadascú tenia el seu lloc del qual no s'havia de moure excepte per raó molt justificada. Una estructura social que contradeia radicalment l'harmònica convivència interracial que era l'eix fonamental amb què el règim de l'Estat “nou” justificava la presència de la metròpoli en aquelles terres i la seva pretesa condició de part integrant de la nació portuguesa.



Un escriptor, Diogo, fill d'Adriano Santiago, poeta i opositor al règim salazarista, torna a Beira, la segona ciutat del país on va néixer, on es troba amb una dona mestissa, Liana, que resulta ser descendent d'un antic inspector de la DEMANA, la temible policia política portuguesa, a qui persegueixen els fantasmes del seu antic ofici, i entaulen una relació complexa que els porta a redescobrir els paisatges i els personatges d'un temps passat i retrobar l'empremta d'éssers en uns casos turmentats, com la frustrada Julieta local (Ermelina/AlmalindaI) o el suposat cosí Sandro, gai, conscripto i desertor, juntament amb altres que sobreviuen a tots els cataclismes, com l'antic servent Benedito Fungai o el capellà nadiu Januario, de turbulents antecedents i pecadora conducta.



“El mapeador d'absències” és una novel·la laberíntica en què cadascun dels personatges té un itinerari complex, enfilat al dels altres, que Couto va desplegant de manera gradual i de vegades contradictòria perquè el que sembla en una pàgina pot resultar diferent del que es revela al final, de manera que el nebot resulta ser, el negre ordenat es revela confident policial, el pescador presumptament assassinat reapareix viu, dues suïcides aparents no ho són i un matrimoni de blancs acaba tenint… una filla mulata. Tot això emmarcat en nombroses picades d'ullet que fan referència a les llegendes i tradicions autòctones i al terror que subjau al voltant de la inevitable arribada del perillós cicló que tot s'ho emporta.



Late, en tot cas, un retrat summament crític de l'etapa portuguesa en què imperava el racisme (“la raça està als cabells”) i dominava un insuportable ambient policial que comptava amb nombrosos col·laboracionistes voluntaris. Això permetia que el sistema exercís una política repressiva que va assolir nivells d'autèntic genocidi col·lectiu. “Estem matant innocents” reconeix un dels personatges, mentre que un cert capità aconsella els seus soldats: “Si mireu els negres als ulls, tindreu problemes: mai més premeu el gallet”, cosa que porta a convertir Moçambic en “un immens pavelló d'execució”.



Amb aquests antecedents es podria pensar que la reconciliació esdevenia impossible, però el temps tot ho acaba curant o fent oblidar. El policia jubilat i derrotat roman a l'antiga colònia independitzada i distreu els seus loisirs jugant als escacs amb el doctor Natalino Fernandes, dissident que en el seu temps havia perseguit i quan, davant l'estranyesa de Diogo per veure tots dos compartir la taula, el farmacèutic nega que s'hagin fet amics: “Jo no diria això. Només tenim la mateixa mena d'oblits”. I és que a Moçambic qui més, qui menys va tenir o té alguna cosa a oblidar, encara que sigui per poder sobreviure.