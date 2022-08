“Als Països Baixos vaig haver de justificar-me centenars de vegades perquè jo, «que a sobre era belga» escrivia sobre Indonèsia” confessa l'investigador David van Reybrouck, autor de “Revolució. Indonèsia i el naixement del món modern” (Taurus), un completíssim estudi sobre la colonització belga del major estat insular del món, format per 13.466 illes, 300 grups ètnics que parlen 700 idiomes i que és el quart país més poblat del planeta i el que compta amb més població musulmana.

A Reybrouck li va cridar l'atenció el biaix profundament patrioter de la historiografia neerlandesa, obsessionada per la lluita del segle XVI contra l'imperi espanyol, però que eludeix analitzar críticament la seva llarga colonització asiàtica, plena d'episodis foscos, per no dir vergonyosos. Al llarg de quatre segles, aquesta presència va passar per diverses etapes: del 1600 al 1700 va ser encomanada a la Companyia Holandesa de les Índies Orientals, “empresa privada amb extenses funcions públiques” que va tractar únicament d'obtenir beneficis i va ser responsable del primer genocidi, el del poble Banda; a partir del 1700 i quan les espècies van començar a devaluar-se, es va cultivar cafè, sucre, tabac i cacau, cosa que va exigir ampliar l'espai acaparant terres agrícoles dels nadius i estimulant la immigració xinesa; entre 1800 i 1816 les Índies Holandeses van romandre, com a conseqüència de les guerres napoleòniques, sota autoritat francesa; després Guillem I les va recuperar, va intentar aplicar-hi el mercantilisme dels Països Baixos, es va enfrontar a l'aristocràcia javanesa en la seva guerra contra els estrangers (1825-1830) i, quan va perdre Bèlgica, va decidir rescabalar-se explotant la seva colònia asiàtica amb el “ règim de cultius” que era de semiesclavitud; mentre que entre 1874 i 1914 es va produir finalment l'ampliació del territori colonial, per a la qual cosa va caldre mantenir la guerra d'Aceh que va causar 100.000 morts. Al final, “els Països Baixos tenien una colònia que era gairebé cinquanta vegades més gran que la mare pàtria”.

L'autor compara amb la societat colonial amb les tres classes dels vaixells que prestaven els serveis interinsulars. La llei de 1925 va establir tres categories humana: europeus (nascuts a Holanda o les Índies, altres occidentals, turcs i japonesos; orientals (asiàtics de fora de l'arxipèlag) i nadius (població autòctona) “distinció racial que afectava tots els aspecte de la societat". "Els Països Baixos havien organitzat la societat colonial com un paquebot amb mínimes possibilitats de promoció".

Curiosament “mentre la bretxa respecte als holandesos es tornava insalvable, es reduïa la distància amb els japonesos… el tracte amb ells resultava més cordial que amb els holandesos”. Va tenir les seves conseqüències quan el Japó va entrar en guerra amb els Estats Units. “Els Països Baixos van subestimar completament la reacció de la població local” perquè la seva política a les illes “va funcionar; molts indonesis van adoptar les noves normes” i fins i tot van acceptar parlar en japonès a la feina. A més, molts dirigents nacionalistes van ser ben tractats pels japonesos, com Sukarno.

“Finalitzada la guerra mundial, els Països Baixos alliberats creien a ulls clucs que les Índies neerlandeses aviat tornarien a ser seves” però no tenien en compte que el seu exèrcit havia desaparegut i que els japonesos havien deixat ben plantada la llavor i promès la independència als indonesis. S'obrí la fase final de la vida colonial amb quatre etapes: l'any britànic (agost 1945-novembre 1946); l'any neerlandès (fins a l'agost 1947); l'any nord-americà (fins al desembre de 1948); i l'any de l'ONU (fins al desembre del 1949) Un període molt pitjor que durant l'ocupació japonesa perquè es va desfermar una “demencial orgia de violència”. El balanç que va deixar Holanda va ser dramàtic: “si se sumen totes les fases, la guerra completa va costar la vida d'entre 4.600 i 5.300 holandesos… (però) segons informes militars neerlandesos del costat indonesi van morir 97.000 persones, encara que en van poder ser moltes més”. La majoria civils.

Al final els Països Baixos van haver de capitular l'agost del 1949 i acceptar la independència del país que, tanmateix, “va haver de pagar el rescat” acceptant draconianes condicions econòmiques a favor de la seva antiga metròpoli.

Reybrouck al·ludeix finalment a la manera com Sukarno va anar aconseguint alliberar-se de tal servitud i convertir-se en capdavanter dels països no alineats amb la conferència de Bandung de 1955. “Sense Bandung -sentència- no hi hauria hagut Suez, sense Suez no hi hauria Europa. La unificació europea havia d'oferir una resposta rotunda a l'antiimperialisme del sud…”. "La base d'Europea -conclou- no va ser el pensament postcolonial, sinó el colonial tardà".