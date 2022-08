Anna von Plata, editora dels Diaris de Highsmith / Arxiu propi

Patricia Highsmith, una de les més celebrades autores de thrillers , morta el 1995 es va caracteritzar durant la seva vida per una obsessiva reserva sobre si mateixa, al punt que, els qui la van conèixer, començant pels seus propis editors, afirmen que era difícil aconseguir que fos més enllà de pronunciar un sí o un no. Poc abans de morir va donar a entendre que havia anat escrivint notes, records i comentaris, però d'acord amb el seu costum ho va fer sense donar més explicacions segons va explicar Anna von Planta. “Ens vam tornar bojos buscant-los, però no trobàvem amb ells. Fins que arribem a un punt en què em vaig preguntar a mi mateixa que faria jo si volgués amagar alguns documents perquè ningú no els trobés. I em vaig respondre que a qualsevol lloc accessible perquè seria aquell a qui ningú se li acudiria anar a buscar. Dit i fet em vaig dirigir sense tardança a l'armari on guardava la roba i vaig comprovar que després d'una sèrie de peces apareixien ni més ni menys que 18 diaris, 38 quaderns, amb un total de vuit mil pàgines! I amb ells nombrosos relats curts i fins i tot dibuixos”. El treball per ordenar-los, classificar-los, donar-los una certa unitat i, alhora, depurar-los de repeticions, redundàncies i també d'algunes xafarderies i maledicències que de tot hi havia, va ser ímprobo, però el resultat ha estat Diaris i quaderns 1941-1995 publicat Anagrama i que s'ha presentat a Barcelona amb la presència de qui va ser el seu editor i introductor a Espanya, Jorge Herralde, així com de Susanne Bauknecht , gestora dels seus drets i de la pròpia Anna von Planta, editora de Highsmith des del 1980 i recopiladora de tot aquest immens material.

Bauknech t va explicar que aquesta obra va aparèixer als Estats Units el 2021 i va recordar com es va produir l'“enamorament” literari de Daniel Keel, que va ser qui va començar a publicar la seva obra després d'haver vist en un cinema la versió que Hitchcolk havia fet el 1951 de la seva novel·la Estranys en un tren publicada un any abans . Li havia captivat tant que va romandre assegut a la butaca fins que va poder esbrinar en els títols de crèdit finals el nom de l'autora del text. Keel, fundador del segell Diógenes, va començar a editar la seva obra en alemany i el 1983 Highsmith ke va fer gestor dels seus drets a nivell mundial.

El 1984 Von Planta va rebre de Keel l'encàrrec d'entrevistar-se amb l'autora per gestionar l'edició d' El feitiço d'Elsie , un dels seus trhillers ambientat a Nova York i va quedar amb ella en un hotel de Zuric. Quan es van trobar, l?escriptora ni tan sols li va donar la mà i es va limitar a demanar una cervesa. Von Planta, descol·locada, va intentar portar la batuta d'una conversa a què li va anar responent segons el costum amb monosíl·labs. Però se li va acudir preguntar-li si aquell manuscrit era un conte de fades i ella ho va negar, dient-li que reflectia la seva vida a Nova York. “Llavors vaig descobrir que estava explicant la seva joventut i per això aquella obra es podia considerar d'alguna manera autobiogràfica; al final de la nostra conversa ens acabem rient”. Una cosa que va deixar estupefacte Keel quan Von Planta li ho va explicar.

El treball de transcripció no va ser gens fàcil entre altres raons perquè, encara que escrivia en anglès, va utilitzar quatre idiomes més i va afegir nombroses notes i fins i tot indicacions a diversos destinataris. Però aquest material permet penetrar en la intimitat d'aquella autora que tan renocent va anar a permetre'l en vida. “Ho explica tota, des de la seva rutina diària que consistia a aixecar-se d'hora, esmorzar un donut, tornar al llit i somiar desperta i anar escrivint, aixecar-se de nou, creuar mig Manhatan per buscar feina -es va passar molts anys guanyant-se la vida a la indústria del còmic- ia la tarda i nit es dedicava a escriure” O, com deia de si mateixa “de dia exerceixo de prostituta i de nit em dedico a l'art”.

També és un plec de càrrecs de les fòbies, perquè Hihgsmith va manifestar actituds difícilment acceptables des d'un punt de vista ètic. Va resultar declaradament racista i menyspreava els negres -encara que en els seus últims textos va canviar el terme nigger , molt denigrant en anglès, pel més temperat de black- , radicalment antisemita -molt bel·ligerant contra l'ocupació isarelí del territori palestí- i, en una ostentació d'incomprensible paradoxa, homòfoba, quan ella mateixa era lesbiana. Però, en fi, és ben sabut que la glòria literària no ha d'anar unida a la sensatesa, ni a l'excelsitud moral com ja va demostrar fa molts anys Céline.

Una coda final: Anna Von Planta va descobrir el text d'un discurs pronunciat per Highsmith durant una de les seves visites a Espanya, país que sembla que li resultava especialment grat. Ho va impartir a Lleida i el va sorprendre perquè excepcionalment parlava de si mateixa, cosa que, com sabem, mai no es permetia fer.