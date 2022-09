Portada del llibre 'Selva de formigó i llangardaixos'

Des del 9 de setembre passat, la novel·la 'Selva de formigó i llangardaixos' ha arribat a les llibreries per posar sobre la taula la problemàtica que s'amaga després de l'okupació, en un escenari tan emblemàtic com Barcelona. L'escriptor, Maximiliano Rodríguez Vecino (Uruguai, 1986), va rebre la beca d'escriptura Montserrat Roig el 2020, que atorga l'Institut de Cultura de Barcelona sota el programa 'Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO'.

El fil conductor de la trama és el buit legal que es produeix després de l'ocupació d'un habitatge: propietaris enutjats perquè els han pres els seus immobles i okupes distesos perquè la llei els fa intocables. L?autor ens submergeix en aquest conflicte d?interessos i aconsegueix destapar com treballen les empreses que desallotgen pisos okupes a Barcelona. La història discorre entre allò legal i il·legal. Entre rics i pobres. Amb caps de multinacionals que són drogoaddictes i alhora respectats polítics. Amb immigrants indocumentats que es prenen la justícia per la mà. I amb barcelonins que viuen als marges del sistema perquè el preu desorbitat de l'habitatge i els lloguers els va acabar empenyent a la indigència.

L'autor aconsegueix construir una novel·la on tractar temes actuals i complexos de la societat espanyola: enfrontaments entre independentistes catalans i grups nacionalistes, l'homofòbia sobre la comunitat LGTBI, el funcionament d'una cèl·lula terrorista, la discriminació i el perjudici que pateixen els àrabs i els pacients psiquiàtrics. Però la història trenca fronteres per mostrar on comencen a patir les víctimes del narcotràfic i tracta de persones que arriben a Europa.

Aquesta novel·la transita per la vida d'onze personatges que representen les diferents capes d'una societat molt diversa i de totes les parts del territori espanyol: catalans, madrilenys, andalusos i canaris, i també de múltiples parts del món: uruguaians, filipins , pakistanesos, romanesos i marroquins.

SOBRE L'AUTOR

Maximiliano Rodríguez Veí

Maximiliano Rodríguez Veí (Minas, Uruguai, 1986).

Va néixer el 6 de maig de 1986 al barri Estació de la ciutat de Mines. Va començar a escriure de manera autodidacta. A finals de 2007 va emigrar a Las Palmas de Gran Canària, a l'illa va realitzar tallers de narrativa i poesia. El 2016 es radica a Barcelona, ciutat on publica la seva primera novel·la: El último combatiente, 2018. El seu segon projecte literari, Selva de formigó i llangardaixos, va ser guardonat amb una de les “Beques d'Escriptura Montserrat Roig 2020”, atorgades per l'Institut de Cultura de Barcelona, sota el programa Barcelona Ciutat de la Literatura UNESCO.