Al llarg de la meva activitat professional vaig tenir ocasió d'entrevistar almenys un parell d'ocasions Fernando Arrabal i recordo que una em va parlar de forma una mica obsessiva de Cervantes com a conspicu homosexual. Tenint en compte que l'afamat autor melillenc és propici a l'escàndol, ho vaig atribuir a una afegança pròpia de les seves àrdides polemistes. Però m'emporto la infinita sorpresa que Álvaro J. Sanjuán inclou l'autor del Quixot com a cirereta final a Grandes maricas de la historia (Pla B), un llibre en què ha subratlla la condició gai d'alguns -només disset, entre els moltíssims que podria haver citat- personatges famosos.

Vaja en primer lloc la nostra plena conformitat amb la reivindicació del propi terme “marica” que, amb les seves diferents variants en diminutiu o superlatiu, ha estat utilitzat com a insult infamant, caràcter que només pot perdre a partir de la seva plena acceptació i normalització pels presumptes al·ludits. Igual que la gent d'origen africà han reivindicat amb orgull l'adjectiu "negre" davant d'eufemismes vergonyants com "de color", "bru" i altres anàlegs.

Un cop dit això, Sanjuan ha seleccionat alguns personatges del món de la política, la milícia o la cultura. Alguns ben coneguts, com Alexandre el Gran i l'emperador Adrià -del qual subratlla la seva condició de romà i no d'espanyol, és clar, si no existia el que avui coneixem com a Espanya!-, Ricardo Cor de León, Miguel Ángel, Leonardo o l'últim rei consort espanyol, Francisco d'Assís, espòs blanc d'Isabel II. I altres potser més sorprenents com Newton, Washington o, en la nostra ignorància, Andersen o Txaikovski. També ens ha semblat nou el descobriment de dos pioners avant la lettre del del reivindicacionisme gai, tots dos alemanys: l'advocat Ulrichs i el metge Hirschfeld, el primer al segle XIX i el segon a cavall entre aquest segle i el XX.

Al text de Sanjuán subjau, com cal imaginar, la plena acceptació de la diversitat de conductes sexuals, però ha fugit de fer-ho en forma doctoral i ha preferit explicar-ho de forma desenfadada i fins i tot amb abundants notes d'ironia i humor, per la qual cosa Grandes maricas de la historia és un llibre que, sense minvament del seu valor històric, resulta molt entretingut.