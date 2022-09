És ben coneguda la importància que en el nostre temps ha adquirit el fenomen migratori des de països d'Àfrica i Àsia cap a Europa (hi ha un altre fenomen paral·lel, però diferent, al continent americà, des del sud de Rio Grande al nord) i els mitjans d'informació se'n fan ressò diàriament amb notícies freqüentment tràgiques. No és tan habitual que ens arribin testimonis individuals que expliquin peripècies concretes perquè la veritat és que els que dediquen la totalitat de les seves energies a fer possible un viatge llarg a la distància i en el temps no poden perdre les seves energies a explicar la seva peripècia. Cas diferent ha estat el de Kabwende Nsugu Gori -o hauríem de dir Elvis Gori Molubela?- que va emigrar des del seu país natal, la República Democràtica del Congo -tot i que ell se sent essencialment katangueny- fins a Europa. Per això va tenir dedicar pràcticament tota la seva adolescència i ocultar-se sota nou nacionalitats diferents (katanguès-congolès, tanzà, burquinès, senegalès, gabonès, kenyà i equatoguineà) i fins a nou noms diferents! Tal com ho relata a Allò que la nit li deu al dia (Editorial Mil·lenni).

L'autor explica el seu origen tribal com a membre de l'ètnia maluba/baluba, que s'expressa en idioma quiluba i es caracteritza per una forta identitat espiritual, la seva religió monoteista i el convenciment de ser la nació primigènia de diverses tribus d'Àfrica. Més encara "no només els baluba estan a l'origen de la humanitat, sinó que són els que van poblar el món antic, per la qual cosa tots els humans sense excepció tenen l'ADN de l'home muluba a les venes". De fet, "no són una tribu, sinó un grup ètnic homogeni que ha engendrat altres tribus" i que va configurar un imperi entre el 1150 i el 1911.

Fetes aquestes precisions inicials, l'autor descriu detalladament la seva peripècia que el va portar a travessar nombrosos països d'Àfrica per aconseguir un nivell educatiu suficient per obtenir un títol universitari en Humanitats, objectiu que finalment va aconseguir al Marroc. L'itinerari d'aquest adolescent, que havia quedat ben orfe de pare i mare, és una aventura hercúlia que, si respon a la realitat, sembla un punt menys que increïble. Perquè la veritat és el noi aconsegueix travessar fronteres i canviar de personalitat, falsificant documents sense grans dificultats, sorteja controls policials i fronterers sense problemes, troba acomodament sota sostre en comunitats -al principi amb els Testimonis de Jehovà, encara que després acudeix també a les esglésies cristianes ia les mesquites si s'escau o de particulars que confien en la seva història, sobreviu aconseguint menjar gratis o diners caiguts del cel i no queda clar com es pot vestir amb cert decòrum per visitar amb tota naturalitat centres docents, entrevistar-se amb els seus directors, acudir-hi a ambaixades i ser rebut per diplomàtics i, en fi, sortir ben lliurat de totes les situacions sense haver hagut de suportar greus perills, a banda d'algun cop de gol ocasional.

Potser el més important d'aquest llibre és el context de la història, és a dir, el reflex de com es desenvolupa la vida als països africans independitzats a l'últim mig segle. Sense perjudici d'algunes crítiques de l'autor sobre la colonització belga, no obstant, batega la nostàlgia per un temps en què els trens funcionaven i les escoles cobrien la seva funció educativa gratuïtament i eficaçment o la seva sorpresa per les ciutats que els europeus van construir. De la mateixa manera que es reflecteix amb tota la seva cruesa la pobresa existent en unes societats condemnades a sobreviure en precàries condicions, sotmeses a una corrupció rampant ia unes autoritats capritxoses que els menyspreen i en molts països abunden la prostitució i les drogues.

Més sorprenent encara és el sentiment de marginament de l'autor pel color de la pell als mateixos països de l'Àfrica negra! “Sóc només un noi marró (negre) i lleig i a sobre, un pobre vilatà” diu al principi per afirmar quan ja ha arribat al Marroc i la possibilitat de completar els seus estudis que “m'avergonyia de mi mateix, de la roba que portava, d'on vivia en aquell moment i de com era de negre”. Amb l'agreujant que de vegades la pitjor insolidaritat la va trobar en els companys de raça.

Quan aconsegueix el seu objectiu, no dubta a confessar que "tot això ho havia aconseguit sense tenir una acta de naixement emesa per les autoritats congoleses, ni un passaport. I pel camí vaig avançar sense cap document i cap identificació…" El que ens convida a concloure que encara hi ha miracles.