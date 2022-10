Sortir d'Alp per passar un any exercint com au pair en una família d'Atlanta és tota una aventura per a qualsevol noia jove com és el cas de la Rita, la protagonista de Les calces al sol (La Campana), una noia a punt de llicenciar-se, però constreta a donar un impuls definitiu a l'assignatura d'anglès el suspens del qual li impedeix culminar degudament la carrera de Psicologia.

Regina Rodríguez Sirvent fabula en aquesta novel·la sobre aquesta peripècia posant l'accent en els contrastos existents a la vida de Rita. El primer, en el seu propi origen com a catalana de l'interior pirinenc, però amb una àvia andalusa, que és la persona que més vol de tota la família, al punt que és l'únic referent familiar que apareix al llarg de tota la narració. Després, l'existent entre la seva comarca originària i la Barcelona on cursa la seva carrera universitària, encara que aquest sigui el contrast menys explicitat i, en tot cas, més atenuat perquè les peculiaritats de la gent de la seva generació, siguin aquestes de mar o de muntanya, ja estan molt barrejades.

El que sí que constitueix molt més que un contrast, un veritable salt al buit és el seu viatge als Estats Units, originat per la cessió casual que li fa una amiga del seu contracte com a noia au pair , que la submergeix alhora a l'Amèrica profunda, ni més ni menys que a l'estat de Geòrgia, un dels més conservadors del país. Allà haurà de bregar amb un matrimoni acomodat i il·lustrat, el dels Bookland, tots dos professionals universitaris i ell catedràtic a la Universitat d'Emory i els seus tres fills, Eva, Aksel i Bini, capaços de parlar sobre els forats negres o la diferència entre la memòria RAM i el ROM, de comentar llibres erudits, o estudiar xinès com a activitat extraescolar, però que tenen prohibit veure la televisió. La noia espanyola que, malgrat els estudis universitaris, no ha perdut del tot l'aroma dels prats ceretans, es troba en un ambient marcat per tota mena de convencionalismes, dominat per la puntualitat ia càrrec d'uns nens la conducta dels quals està gairebé tan programada com un ordinador. La noia mediterrània haurà de bregar amb aquesta situació i, alhora, enfrontar-se amb alguns insòlits descobriments. Com que el matrimoni feliç que serveix viu en la ignorància que un dels dos cònjuges és potser gai o que ella mateixa descobreixi, no sense sorpresa, la faceta lèsbica de la seva pròpia sexualitat que ignorava.

Per sobre de tot això, “Les calces al sol” és una novel·la molt divertida que satiritza amb afecte l'encorsetament de la societat “bé” del sud nord-americà, però, alhora, elogia el multiculturalisme i la capacitat d'adaptació mútua: de la família en què viu, en el fons més oberta del que sembla i segons sembla molt entusiasmada amb la cultura hispana, ia Rita, la protagonista, que rep un bany d'internacionalitat amb què acabarà de conformar positivament la seva personalitat. A més, se suposa aprendre anglès.