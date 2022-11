Catalunya press paracolls

La historieta gràfica espanyola o, si ho prefereixen, el còmic, per fer servir un barbarisme que ha adquirit carta de naturalesa, té a Carlos Giménez un dels seus més conspicus creadors. Autor de diverses sèries amb personatges reeixits, potser la més representativa del seu treball hagi estat la titulada “ Paracuellos ”, que va començar fa 45 anys i que ha anat desenvolupant de mica en mica fins a assolir ara mateix la seva culminació amb el tom novè titulat "Una «llar» no és una casa" (Reservoir Bock/ Penguin Random House).

A diferència d'altres treballs creatius, bé es pot dir que aquesta sèrie d'historietes té, com el mateix autor reconeix, un fort caràcter autobiogràfic, ja que recull situacions, ambients, llocs, anècdotes, personatges i fets que va conèixer i va viure personalment com a alumne intern en una llar d'auxili social. Potser caldria explicar al lector actual que Auxili Social va ser una institució de beneficència creada a la zona nacional durant la guerra civil pel partit únic per tal d'atendre situacions d'emergència social. La seva acció es va manifestar principalment en dues àrees: l'alimentació, a través dels menjadors per a persones amb dificultats econòmiques, i els albergs i les «llars», per a persones necessitades els primers, o per a nens del que avui anomenaríem famílies desestructurades els segons. Tot això executat amb un criteri polític que intentava imprimir una forta empremta ideològica en els beneficiaris d'aquestes activitats.

Giménez --o hauríem d'escriure Jiménez? ja que en aquest mateix episodi suggereix un canvi de grafia accidental que va quedar pel que sembla en definitiu- descriu un tipus de vida que estava subjecte a una disciplina estricta, a càrrec de dones de les quals cal col·legir poca preparació per a la funció de cuidadores de nens i d'instructors de Falange autoritaris, que exercien el seu comandament amb l'aplicació indiscriminada de càstigs físics, sobre una grey infantil subjecta a escassa alimentació -és permanent la sensació de gana dels xavals- i aïllada per les circumstàncies del seu propi entorn familiar . En aquest ambient opressiu sorgeixen, però, relacions d'amistat i neixen vocacions com les de dibuixant, guionista o escriptor -a destacar la influència que en aquelles generacions va tenir la literatura de còmic-, encara que el destí oficial pensi en el seu futur com a aprenents de oficis o agricultors.

Resulta curiós el record per l'autor d'alguns termes utilitzats en el llenguatge col·loquial com a “jamao” per endollat o “trabanc” per denominar l'autobús que traslladava els nois d'un centre a un altre.

El dibuix de Giménez és en blanc en negre, amb caràcters accentuats que en els nens intenta ressaltar la seva ingenuïtat -de vegades una mica assilvestrada- i, sobretot, el seu desemparament i en els responsables subratlla el seu desaferrament i manca d'humanitat -tot i que hi ha excepcions: la senyoreta Paulita o el pare Forcada-, cosa que contribueix a contextualitzar uns records que alhora amargs i en molta menor mesura feliços, almenys perquè ho són de la infància.

Com diu Giménez, “al final ha resultat una mena de novel·la dibuixada, potser poc usual en la seva estructura, però al capdavall un relat amb cap i peus, amb principi i final” que ajuda a constatar més adequadament que qualsevol temps passat no va ser necessàriament millor.