No hi ha pitjor mentida que la que es repeteix fins a la sacietat i arriba al punt que és admesa com una veritat incontrovertible. Alguna cosa ha passat amb un gènere tan excels i espanyol com la cobla a què s'ha volgut vincular amb el franquisme, com si no hagués existit gaire abans d'aquesta etapa històrica i sobreviscut en plena fita fins als nostres dies. Ho demostra fefaentment el filòleg Luciano López Gutiérrez a Poesia i univers de la copla (Renaixement).

Com a especialista al Segle d'Or, López Gutiérrez té plena autoritat per trobar precedents o paral·lelismes de la cobla als plecs de cordill, les jàcares, les mojiganges o els pregons, així com el flamenc i fins i tot en certs textos literaris (l'autor cita , entre altres, El cavaller d'Olmedo ) A partir d'aquí va sorgint un gènere estretament vinculat a la poesia, però que arriba a la seva plenitud quan és cantat i que va donar lloc a diferents espècimens -entre ells, el cuplet- que poden ser reunits sota la comuna denominació de cobla. Un gènere que neix, canta i popularitza el poble i que actua com a pont entre la tradició i la literatura culta.

L'autor analitza detalladament tots els aspectes d'aquest gènere polièdric. Adverteix que el seu contingut pot adquirir l'estructura de microrelat o d'obra teatral abreujada i que "a les cobles més que passar moltes coses, les poques que passen es pateixen". Sigui com sigui "el fil narratiu és el just i necessari per obrir l'espita al desfogament líric". Té una estructura més o menys fixa amb dues parts: la tornada i el desenvolupament, encara que admet la utilització de diferents mètriques. Sol ser tributària de certs recursos estilístics: abundància d'interjeccions, diàlegs, ús de diminutius, repeticions, concatenacions i metàfores (moltes associades a nexes religiosos) i allò que López anomena el "joc dels oposats" o xoc de termes contradictoris. Hi ha, a més, una omnipresència del que és espanyol , que s'expressa en la nostàlgia, l'evocació de figures històriques o l'elogi de les diferències amb allò aliè. I no és sobrer afegir una certa predilecció per alguns grups marginats, com és el cas dels gitanos.

Dit tot això, "l'estrella sobre allò que gira tot el sistema planetari de la cobla és l'amor, un amor generalment encarnat des de la perspectiva d'una dona", encara que també cal reconèixer que des d'un paper ancilar d'aquesta en què no en destaquen els valors intel·lectuals o laborals, sinó més aviat les virtuts familiars. Tot i això "a les cobles hi ha sobrades mostres del que oculta aquest oropel retòric de la reina i senyora de la casa: un embolcall enganyós de llàgrimes i humiliacions abjectes". Tot plegat el porta a López Gutiérrez a sospitar que “en aquesta Espanya del segle XX no s'ha avançat gaire pel que fa a ideologia i costums respecte al Segle d'Or” i per això sobreviguessin durant dècades visions avui obsoletes del donjuanisme, la filiació il·legítima, la maternitat extramatrimonial o la prostitució, encara que també és cert un canvi gradual en el tractament dels mateixos des de la transició.

Poesia i univers de la cobla constitueix una reivindicació necessària d'aquest gènere "barreja del popular i el culte" que ha estat cultivat per noms tan il·lustres com García Lorca, Rafael de León o los Machado.