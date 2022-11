Calla't Karmele va ser una frase que es va convertir en viral per la reiteració amb què Jesús Mariñas l'esclatava a la seva companya d'ofici Karmele Marchante en el transcurs d'aquell programa emblemàtic de la televisió escombraries que va ser Tómbola. Ho recorda la interfecta a “No callo. Les meves memòries” (B/ Penguin Randmon House), un repàs precipitat, però sembla que força desinhibit, de la seva vida professional, política i íntima.

En efecte, la periodista revela els diferents vessants d'una personalitat anfractuosa en què han influït circumstàncies derivades del seu context familiar, els anys de formació a Pamplona ia l'estranger, el desenvolupament d'una activitat informativa amb una projecció pública extraordinària i el fracàs en la cerca de l'estabilitat emocional i sentimental.

”La meva vida era un continu cavallets de sensacions frenètiques i també una esquizofrènia vital estimulant” diu l'autora, que va tenir el privilegi de travessar aquella època en què “el periodisme va passar d'éssers gacetiller@s que vivien gairebé de prestat en cenacles ronyosos de poetes maleïts a totpoders gurus capaços d'enfonsar o encimbar qui més ficava al sobre o abeurava suculents biberons”; un temps en què “passem de tafanejar sobre folklòriques, amants de polítics del règim i un grapat de senyores fines i beates a besar per la peanya les noves reines generades per la flamant cultura de la riquesa acabada d'adquirir que, com més obscena, amb més celeritat pujaven a l'escala social”.

En el desenvolupament d'aquesta tasca, Karmele va conèixer gent famosa -de Bibis Samaranch a Daniel Cohn Bendit, passant pel narco Pablo Escobar-, va treballar en diversos mitjans escrits i audiovisuals en l'exercici d'una activitat que va tenir moments d'esplendor, però també altres tensos o desagradables (com els que hi ha hagut amb Al Bano, Pocholo, Rociíto, el comte Lequio, Jaime Ostos o Carmen Sevilla) i en què no van faltar travetes i disgustos professionals, cosa que li permet passar comptes amb alguns companys com Mariñas (“ arna desagradable”) o María Eugenia Yagüe (“col·lega boja de gelosia i ressentiment”) que, per cert, la va enemistar amb una de les seves grans amigues, Tita Cervera, sobre la qual no deixa de llançar alguns dards enverinats com el de recordar la tartamudesa del seu fill o les relacions amb el professor de ioga “al qual la rumorologia apuntava que feia alguna cosa més que la postura de l'arbre o la del guerrer”.

Aspecte interessant de Marchante és la seva militància ideològica, fonamentalment la de caràcter feminista, que el va portar a participar en les activitats de Lidia Falcón i promoure després el Club de les 25 ia mantenir una ferma actitud anti masclista (en què es va emportar alguna sorpresa, com quan li van denegar l'ingrés en una lògia maçònica per ser dona), encara que també es va caracteritzar per la seva adhesió al separatisme català. Aspecte aquest últim que bé pot ser resultat de la conflictiva relació mantinguda amb el seu “singular papaït”, militar professional, a qui acusa d'haver-lo amenaçat amb una pistola, estar implicat en el 23-F i qualifica d'“home gris”.

I, en fi, no eludeix donar detalls d'una vida personal en què hi va haver sexe, drogues i poliamor i en què, a més d'altres relacions més efímeres, reconeix tres parelles estables: el primer marit, un islandès de “metre vuitanta i cinc de bondat, tendresa, simpatia, alegria i curiositat… (que) traspassava la frontera d'una bellesa estèticament perfecta”, però del qual va allunyar-ne la posterior conversió a la fe bahaí. Va ser, amb tot, potser la més gratificant de les tres relacions estables que confessa perquè a les altres dues va caure a les mans de sengles dessalmats: el “jueu errant”, que va resultar ser bígam i Diego, presumpte enginyer que li va robar i arruïnar. Potser va fer errar a menysprear la petició de matrimoni que li va formular cert xeic kuwaiti… encara que només fos per a sis mesos…

Vet aquí només alguns apunts de les moltes coses que explica Karmele Marchante sobre una vida plena de moments inoblidables, però que, tanmateix, l'ha portat potser a viure en un núvol una mica allunyat de la resta dels mortals, com cal col·legir quan, al desgaire, confessa en un moment determinat que ”Mai des que vaig arribar a Madrid havia trepitjat el metro”.