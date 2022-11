“Dins, fora. Ple, buit, Segur, tòxic. Masculí, femení. Blanc, negre. Humà, animal. Nacional, estranger. Cultura, naturalesa. Públic, privat. Orgànic, mecànic. Centre, perifèria. Aquí, allà, Analògic, digital, Visc, mort. En aquest segle disfòric que avança cap al col·lapse polític i energètic amb el mateix optimisme cruel amb què el Banc Mundial proposa préstecs i endeuta al món, l'obsessió per la identitat (nacional, religiosa, ètnica, de gènere, sexual, racial…) i no per saber com aturarem la destrucció de tot el que viu, caracteritza les preguntes que estructuren tots els debats”. Així comença un dels capítols de “Dysphoria mundi”, del filòsof Paul B. Precieado (Anagrama) que el seu autor ha presentat a Barcelona i sobre el que la seva editora, Silvia Sesé ha dit que “es tracta d'uns dels llibres més importants que s'han publicat aquest any perquè no només proposa un estat de la qüestió de com percebre el món després de la pandèmia, sinó que formula una proposta d'acció molt clara i ho fa amb l'ús adequat de la ironia”.

Preat, per la seva banda, va explicar que ho havia escrit com si estiguéssim travessant la mutació més gran que hi ha hagut en els sis últims segles, cosa que ha portat a l'obsolescència de molts discursos, entre ells els de la siquiatria i ha provocat que “el que està succeint hagi deixat de ser obvi i no sapiguem què és el que està passant”. L'autor va recordar que ell mateix havia estat qualificat com a malalt mental per la seva disfòria de gènere, però alhora va indicar que la condició de disfòric no és una cosa individual, sinó compartida, encara que molts no ho adverteixin. Tot això fa que “sigui impossible sentir-se bé, perquè estem sotmesos a molts tipus de violència, cosa que ens obliga a buscar altres formes de vida. En tot cas, les estratègies de supervivència vindran dels qui hem estat sotmesos a aquesta violència”.

Va recalcar l'obsessió absurda per qualsevol tipus d'identitat (nacional, sexual, etc) i va afirmar que hem d'optar per un canvi de paradigma que ens permeti arribar a la gran ocasió històrica de transformació en què disposem d'un parlament planetari que analitzi com volem viure” i, sobretot, “aconseguir un paradigma no binari, cosa que obligarà, entre altres coses, a modificar tant les tecnologies del pensament, com les de la producció”. I va vaticinar: “en cent anys desapareixerà la indicació de gènere els registres”.

Plantejaments complexos, excitants, suggeridors, de vegades una mica laberíntics i controvertits, d'un autor que va confessar 52 anys -encara que n'aparenta molts menys- i que va recordar que la seva formació és tributària de la que va rebre durant la seva adolescència als jesuïtes. Tot i que, pensant-ho bé, no tinc gaire clar que opinaran els deixebles del sant de Loiola sobre això de la disfòria de gènere…