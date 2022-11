Els que érem nens a la dècada dels cinquanta i anàvem als cinemes de reestrena en què es projectaven dues pel·lícules i noticiari NODE conservem a la memòria títols i fins i tot músiques que associem a determinats fets històrics. Aquesta és la raó per la qual em va venir a la memòria una pel·lícula titulada “Paral·lel 38” en què es relatava cert fet de guerra protagonitzat pels marines nord-americans el 1952 quan em vaig trobar davant de l'escriptora coreana Don Mee Choi, autora de “ Colònia DMZ” (Raig verd) Es tracta d'un llibre de relats memorialístics propis i aliens que enfila amb somnis i fabulacions, amaneix amb nombrosos dibuixos i que té com a objectiu principal denunciar la violència practicada pels Estats Units al seu país des del 1945 que explicita principalment fent referència als llogarets DMZ creats per cert militar nord-americà per internar els partidaris del Nord.

"Intento explorar el que va passar abans de la guerra de Corea, per què hi ha dos estats, fins a quin punt aquesta divisió ha influït en la sique dels coreans i com ha perpetuat un règim dictatorial al sud". L'autora manifesta la seva sorpresa perquè si bé al final de la segona guerra mundial les potències vencedores van sancionar Alemanya amb la seva divisió com a càstig per haver estat el país agressor, també va passar el mateix a Corea, que no només no havia agredit ningú, sinó que va ser uns dels països envaïts, si escau pel Japó. I afegeix que creu que va ser aquest país, vençut amb la resta dels de l'Eix, el que va aconsellar als Estats Units la partició de Corea.

Diu haver après aquesta situació del que li va ensenyar el pare. No amb la paraula, perquè quan era nena el seu progenitor, que exercia com a fotoperiodista (per cert, va fotografiar el cop d'Estat militar del general Park que fins i tot va conèixer personalment) estava treballant al Vietnam. “Veia les fotos que feia i hi llegia el que em deia amb aquestes imatges. Per això puc dir que les seves fotos van ser el seu llenguatge amb mi i que gràcies a aquests missatges de transcriure el que em deia i conèixer la contracultura de Corea”.

Don Mee Choi, que s'expressa tant en coreà, com en anglès, valora el paper de la traducció -ofici que ella exerceix- i explica que la visió, somni o llegenda que diu que unes fotos d'oques a la neu, impreses sobre paper de calc, el van induir a pensar que hi havia un missatge que havia de traduir, fet que defineix com a “sky translation”. De totes maneres, ella exerceix la traducció no com un mer acte repetitiu, sinó com una modalitat de narrativa que utilitza per donar veu a les dones activistes i desenvolupar una lluita anti neocolonial per explicar els traumes i les massacres que ha patit Corea .

"Traduir no és passar d'una llengua a una altra, sinó crear una llengua nova". I explica l'anècdota que certa paraula despectiva anglesa utilitzada per anomenar la població nativa de Corea, que havia estat aplicada també a les Filipines als espanyols i els autòctons - gook - té un so que en coreà significa el dígit deu. El més curiós és que quan va anar als Estats Units i el funcionari d'immigració el va interrogar si era comunista, aquesta pregunta era precisament la número 10 del qüestionari. “De petita i mentre aprenia anglès hi havia paraules que em sonaven en coreà i això em va induir a jugar fent jocs de paraules”.

Com tots els casos de violència a què es refereix són els ocorreguts en sòl sud-coreà, li preguntem pel Nord, on sembla evident que hi ha un sistema la violència del qual constitueix l'element essencial del règim comunista contra qualsevol dissidència, per mínima que sigui. Aleshores ens diu que quan es va produir la guerra de Correa la gent del nord lluitava per un sistema igualitari que no els definia necessàriament com a comunistes, encara que després no sap ben bé en què ha derivat aquesta situació. “No sóc historiadora. Veig els fets des de la meva perspectiva antiimperialista”, puntualitza Don Mee Choi que, per cert, no ha estat mai a Corea del Nord -no ens va semblar que tingués interès a visitar-la- i viu als Estats Units!, que és, segons la seva opinió , l'agressor imperialista del seu país natal.