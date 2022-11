Enrique Vaquerizo no només és doctor en Ciències de la Informació i llicenciat en Història, sinó un viatger impenitent que ha estat a gairebé tants països com l'aventurer Dirk English, cap de la cooperació alemanya per a l'ONU a l'Àfrica occidental, que va trobar a Mauritània en el transcurs del seu curiós periple que va tenir com a objectiu arribar al mur construït pels marroquins al Sàhara pel camí més llarg. Perquè el més normal és fer-ho viatjant amb avió a Algèria i els campaments de refugiats del Front Polisario a Tinduf per, des d'allà, penetrar als territoris alliberats de la RASD. Vaquerizo va optar per dur-ho a terme des de l'oest i per terra, la qual cosa significa que després d'haver travessat tota península i arribar a Tànger, va tenir recórrer el Marroc de nord a sud, penetrar al Sàhara ocupat, després a Mauritània pel Cap Blanc i, a partir de Nuadibú, canviar de rumb per anar llavors en direcció nord. Tot això en transport públic, cosa que va incloure un tram al tren miner més llarg del món que va des dels jaciments de Zuerat a Puerto Cansado. Una veritable aventura, una mica kafkiana, que descriu amb vivesa i colorit a “Sense notícies d'Ítaca. Un viatge als dos costats del Sàhara” (Laertes).

Després d'una primera detenció de diversos dies a Tànger, es va dirigir després sense demora al sud -Marràqueix, Tiznit, les antigues ciutats espanyoles de Sidi Ifni i Tantan- per penetrar al Sàhara i romandre durant algun temps a Aaiun i Villa Cisneros. Llavors va poder captar l'ambient opressiu que viu la població sahrauí, obligada a la forçosa convivència amb l'invasor i comprovar l'obsessió marroquina per espiar tots els espanyols que arriben al territori, sobretot si tenen la temptació de connectar amb sahrauís doncs, com li diu un dels seus amics, “espanyol amb sahrauí per a ells és molt mala barreja”. A l'antiga capital de Rio de Oro va tenir l'oportunitat de conèixer un personatge carismàtic: Semlali Mohamed Fadel, més conegut com Bouh, un sahrauí discapacitat que va ser capaç de salvar de la destrucció l'església espanyola de la Mare de Déu del Carme que s'ha convertit , després de la demolició de l'històric fort colonial, a l'única empremta espanyola important de Dajla, l'antiga Vila Cisneros.

A Mauritània va descobrir dues coses sorprenents. Una, positiva: el patrimoni bibliogràfic que es conserva a la ciutat de Chingueti i que constitueix un element essencial de la cultura ancestral del país Bidan; una altra, lamentable: la supervivència de l'esclavitud, a nivell oficial fins al 1981 i al pla real, fins avui mateix, encara que sense aquest nom.

L'objectiu final de Vaquerizo esdevé al final impossible. Només va aconseguir penetrar en un petit punt remot del Sàhara lliure, l'antic lloc espanyol de Miyec, des d'on els militars sahrauís li impedeixen desplaçar-se fins al mur per evitar el perill que suposa el minat de la zona veïna pels ocupants. Però el que si li va resultar factible va ser arribar a un parell de conclusions: constatar com a qualsevol lloc del Sàhara occidental, sigui a les poblacions o al camp, es recorda amb nostàlgia i afecte els espanyols -que no el govern espanyol, que els va abandonar a la seva sort i ha traït una vegada i una altra els seus compromisos- i fins i tot es guarda una bona imatge de Franco, i en quina forma els sahrauís han pogut conservar la llengua espanyola gràcies als milers d'adolescents que van ser acollits a Cuba per realitzar els seus estudis mitjans i superiors durant diverses dècades, cosa que ha suposat que les noves generacions segueixin parlant el nostre idioma però, això sí, amb accent antiplans.