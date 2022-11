Llibres.Qatar.La perla del Golf

Qatar no és el millor dels mons -encara que gairebé ho és per a l'escàs 12% de la població nacional-, però tampoc el pitjor per als centenars de milers de treballadors estrangers, sobretot d'origen asiàtic, sotmesos fins ahir a una espècie de semiesclavitud anomenada “kafala”, però la situació del qual sembla que ha millorat alguna cosa, en opinió de l'OIT, gràcies a la legislació dictada en aquests darrers anys per les autoritats emiraties. Aquesta seria la conclusió de l'estudi realitzat per Ignacio Álvarez-Osorio, catedràtic de la Universitat Complutense i Ignacio Gutiérrez de Terán, professor de la Universitat Autònoma de Madrid, coautors de “Qatar. La perla del Golfo” (Península), un llibre que arriba molt oportunament quan se celebra a Doha, la capital d'aquesta península-estat, el Campionat Mundial de Futbol 2022.

Un campionat sobre el qual ha campejat la sospita de corrupció en la decisió de la FIFA de celebrar-ho en lloc tan poc propici per les condicions meteorològiques, polítiques i socials, si bé després d'analitzar les circumstàncies que els van envoltar, els autors convenen en “resulta complicat sap fins a quin punt els qatarians van utilitzar estratagemes il·lícites per obtenir el seu Mundial tot i que tot sembla indicar que van fer servir les pràctiques habituals en ocasions precedents per guanyar-se el favor de les delegacions”. Això ha fet que la FIFA hagi decidit canviar en el futur el procediment per a l'elecció de les seus de la copa mundial. "Evidentment -diuen- Qatar també empra l'esport per millorar la seva imatge internacional i projectar-se com a actor global" pel que indiquen que el futbol ha servit per introduir millores al mercat aboral i les relacions socials, encara que constaten que queda molt per fer.

Els autors recorden que en menys de cent anys ha entrat a la modernitat una societat tribal que no va tenir fronteres definides durant molts segles, va estar lligada a la pirateria, l'esclavatge i el comerç de perles, i sobre la qual el colonialisme britànic va passar de puntetes més enllà dexercir els seus interessos polítics, militars i comercials. Per tant, ser qatarià “segueix lligat a valors tradicionals fonamentalment conservadors” el que fa possible que no s'apreciï “una demanda d'obertura política per part de la població” ja que “hi ha un contracte social no escrit entre els ciutadans qatarians i els seus governants ”. Que estan vinculats des de fa més d'una centúria a l'imperi de la tribu Al-Thani, per cert, de peripècia assenyada ja que entre els seus familiars hi ha hagut freqüents intrigues i destitucions, per no dir cops d'Estat.

Tot això a més ha obligat Qatar a singularitzar-se davant de veïns ambiciosos, en particular Aràbia Saudita, amb la qual hi ha contenciosos fronterers -també amb Bahrain- ia defensar-se de l'animositat dels països esmentats i els Emirats per les bones relacions que manté amb l'Iran i el suport que va dispensar als Germans Musulmans. Tot i això, ha aconseguit equilibrar la seva política internacional reafirmant la seva entesa amb els Estats Units, sobretot després de l'arribada de Biden a la presidència i, alhora, establint sòlides relacions amb la Xina, l'Índia, el Japó, Corea del Sud i el Regne Unit. I caldria afegir que amb Espanya per a qui és el segon país inversor del Golf.

Per tot això opinen que Qatar, que qualifiquen d'Estat rendista perquè el 85 % del seu PIB procedeix de l'explotació dels hidrocarburs, “dista molt de reunir les qualitats d'un Estat democràtic”. “Al nostre entendre, igual que el test de petromonarquies, no deixa de ser un Estat autoritari on l'Emir disposa de poders pràcticament absoluts. La principal diferència és que el contracte social entre el governant i els seus súbdits està blindat per la riquesa energètica i l'Emirat està lluny de compondre un estat policial i repressiu com molts altres de la regió”. El que hem dit, potser no és el millor dels mons, encara que per descomptat podria ser pitjor. Sobretot, per a la immensa massa de treballadors immigrants asiàtics, que constitueix la immensa majoria de la població.